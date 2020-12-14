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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 жов, 2022 10:47
UA
Ну Трибека и Влад доказывают что не всегда дешёвой
Вопрос входа стоит серьёзно - тут главное мозг иметь и калькулятор тоже
По нашему городу я бы не сказал что лендлордизм это фантастически удачный бизнес - 50+5% входите(ну может скостят рылы % или напрямую купите у соседа с действительно хорошим(подуставшим) ремонтом обьект) - и выхлоп 300+, ну 320-330 от силы, 15кгрн за другие объекты платят, в новострое как правило - и что это запредельно выгодно? А если курс с ума сойдёт как в конце 14го-феврале 15годов?
Пока Реус не откупит у €йра плинтусА по 1,5куе - цены в Киеве будут считаться завышенными, а аренда - заниженной
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барабашов
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Додано: Сер 05 жов, 2022 11:03
барабашов написав:UA
Ну Трибека и Влад доказывают что не всегда дешёвой
Вопрос входа стоит серьёзно - тут главное мозг иметь и калькулятор тоже
По нашему городу я бы не сказал что лендлордизм это фантастически удачный бизнес - 50+5% входите(ну может скостят рылы % или напрямую купите у соседа с действительно хорошим(подуставшим) ремонтом обьект) - и выхлоп 300+, ну 320-330 от силы, 15кгрн за другие объекты платят, в новострое как правило - и что это запредельно выгодно? А если курс с ума сойдёт как в конце 14го-феврале 15годов?
Пока Реус не откупит у €йра плинтусА по 1,5куе - цены в Киеве будут считаться завышенными, а аренда - заниженной
Пару страниц назад наш коллега до войны работавший в отделе продаж, а сейчас наматывающий круги по Киеву в качестве водителя такси писал, что всё везде строится ударными темпами.
Если строят значить покупают.
До войны 50% продаж новостроя было под аренду, а вторая половина под перепродажу.
Если покупают под аренду значит считают рентабельность.
Или компьютерный вирус дал массовый сбой в работе калькуляторов?
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UA
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Додано: Сер 05 жов, 2022 11:06
UA написав: барабашов написав:
В Днепре панель 80х за полтинник даёт выхлоп от 12ти, цены выросли почти в полтора раза за год
Непонятно почему захотелось жителю Днепра забетонироваться на Драгоманова в человейнике
Киев - город дешевой аренды относительно качественных квартир.
Почему так?
Тому що кияни заслуговують на краще!
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airmax78
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Додано: Сер 05 жов, 2022 11:23
rjkz написав:
Ну, совпанели там быть вроде как неоткуда.
Я на 4-м курсе на Драгоманова практику проходил (94 год),
Драгоманова 12,14,8 с буквами и напротив 2000+
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Ромасик
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Додано: Сер 05 жов, 2022 12:04
UA
Это вы за Респекта на Логане говорите?
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барабашов
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Додано: Сер 05 жов, 2022 12:13
airmax78 написав: Ромасик написав: airmax78 написав:
PS У меня сейчас план обрушить рынок в Вене. Присматриваюсь пока.
К шторам?)
К ценам. Пока не нравятся. Уверен - будут лучше.
Как бы и Австрию не постигла участь Украины после Вашей покупки там.
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_Mykola_
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Додано: Сер 05 жов, 2022 12:55
_Mykola_ написав: airmax78 написав: Ромасик написав:
К шторам?)
К ценам. Пока не нравятся. Уверен - будут лучше.
Как бы и Австрию не постигла участь Украины после Вашей покупки там.
Вполне. Пожили хорошо австрийцы последние 50 лет - и хватит. Пора и честь знать.
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airmax78
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Додано: Сер 05 жов, 2022 12:57
UA написав: барабашов написав:UA
Ну Трибека и Влад доказывают что не всегда дешёвой
Вопрос входа стоит серьёзно - тут главное мозг иметь и калькулятор тоже
По нашему городу я бы не сказал что лендлордизм это фантастически удачный бизнес - 50+5% входите(ну может скостят рылы % или напрямую купите у соседа с действительно хорошим(подуставшим) ремонтом обьект) - и выхлоп 300+, ну 320-330 от силы, 15кгрн за другие объекты платят, в новострое как правило - и что это запредельно выгодно? А если курс с ума сойдёт как в конце 14го-феврале 15годов?
Пока Реус не откупит у €йра плинтусА по 1,5куе - цены в Киеве будут считаться завышенными, а аренда - заниженной
Пару страниц назад наш коллега до войны работавший в отделе продаж, а сейчас наматывающий круги по Киеву в качестве водителя такси писал, что всё везде строится ударными темпами.
Если строят значить покупают.
До войны 50% продаж новостроя было под аренду, а вторая половина под перепродажу.
Если покупают под аренду значит считают рентабельность.
Или компьютерный вирус дал массовый сбой в работе калькуляторов?
Как же не хватает сейчас на ветке оптимизма Трибеки. Его знаменитое: ну неужели уютная однушка в свежем новострое на ул. Соломии Крушельницкой не будет приносить хотя бы 300 долл. США аренды?
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airmax78
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Додано: Сер 05 жов, 2022 13:18
Andrey2512 написав: Frant написав:
Як продажі новобудів в Києві, впали на 80% чи на 90%?
Так ціни ростуть чи падають?)
Звісно, падають
Без варіантів на найближчі три, чотири роки
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:11
Andrey2512 написав: Frant написав:
Як продажі новобудів в Києві, впали на 80% чи на 90%?
Так ціни ростуть чи падають?)
Ціни не мають значення. Важлива Ваша стратегія.
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airmax78
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