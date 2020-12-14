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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 жов, 2022 14:55
UA написав: rjkz написав:
Ну, совпанели там быть вроде как неоткуда.
Я на 4-м курсе на Драгоманова практику проходил (94 год), там от метро по свеженамытому песку минут 20 телепать надо было, а в 00-х это все застроили Ылитным украинским кирпичем.
Може где и есть там совпанель, но я не помню. На другой стороне Бажана АППС-ки обычные, не Ылитные, но и они не совпанель.
Ылитный АППС это серия АППС - Люкс?
АППС-М или АППС-Люкс в простонародье стало Ылитным с подачи Захара (не за столом будет сказано).
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Додано: Сер 05 жов, 2022 14:57
UA написав: барабашов написав:
В Днепре панель 80х за полтинник даёт выхлоп от 12ти, цены выросли почти в полтора раза за год
Непонятно почему захотелось жителю Днепра забетонироваться на Драгоманова в человейнике
Киев - город дешевой аренды относительно качественных квартир.
Почему так?
Превыщение предложения над спросом ввиду застрявших чистильщиков обуви вызывает рост конкуренции и снижение цен.
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Додано: Сер 05 жов, 2022 16:11
rjkz написав: Прохожий написав: Хомякоид написав: Сомнительное приобретение
.
Новострой, сов.панель ?
Я так понял от метро далеко.
ну да ну да
по сравнению с чабанами 100%
МЕГА"эксперт" на ветке не имеющий в Киеве даже собачьей будки
Кроме желчи, "по теме ветки есть что сказать?" (ТМ Прохожий)
но почему желчь?
констатация факта по теме ветки
хотя судя по +++вашему посту на ветке в большинстве остались нищеброды, чистильщики обуви и "развозчики пиццы" которые во влажных мечтах видят себя "иностранными инвесторами" и мечтают пополнить ваши ряды
дерзайте, отличная компания
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Додано: Сер 05 жов, 2022 16:43
что там по киевгорстрою? Кто-то что-то знает? Скоро они обанкротятся?
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Додано: Сер 05 жов, 2022 17:15
Феодал написав:
что там по киевгорстрою? Кто-то что-то знает? Скоро они обанкротятся?
не обанкротятся
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Додано: Сер 05 жов, 2022 17:18
Прохожий написав: Феодал написав:
что там по киевгорстрою? Кто-то что-то знает? Скоро они обанкротятся?
не обанкротятся
Я знаю что его сейчас спасает государство, и то что они напродавали на хаях с 2020 года, только хз на сколько этого еще хватит...
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