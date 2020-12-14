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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10303103041030510306

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:55

  UA написав:
  rjkz написав:Ну, совпанели там быть вроде как неоткуда.
Я на 4-м курсе на Драгоманова практику проходил (94 год), там от метро по свеженамытому песку минут 20 телепать надо было, а в 00-х это все застроили Ылитным украинским кирпичем.
Може где и есть там совпанель, но я не помню. На другой стороне Бажана АППС-ки обычные, не Ылитные, но и они не совпанель.

Ылитный АППС это серия АППС - Люкс?


АППС-М или АППС-Люкс в простонародье стало Ылитным с подачи Захара (не за столом будет сказано).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 14:57

  UA написав:
  барабашов написав:В Днепре панель 80х за полтинник даёт выхлоп от 12ти, цены выросли почти в полтора раза за год
Непонятно почему захотелось жителю Днепра забетонироваться на Драгоманова в человейнике

Киев - город дешевой аренды относительно качественных квартир.
Почему так?


Превыщение предложения над спросом ввиду застрявших чистильщиков обуви вызывает рост конкуренции и снижение цен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:11

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  Хомякоид написав:
Сомнительное приобретение.
Новострой, сов.панель ?
Я так понял от метро далеко.

ну да ну да
по сравнению с чабанами 100% :mrgreen:
МЕГА"эксперт" на ветке не имеющий в Киеве даже собачьей будки :mrgreen:


Кроме желчи, "по теме ветки есть что сказать?" (ТМ Прохожий)

но почему желчь?
констатация факта по теме ветки

хотя судя по +++вашему посту на ветке в большинстве остались нищеброды, чистильщики обуви и "развозчики пиццы" которые во влажных мечтах видят себя "иностранными инвесторами" и мечтают пополнить ваши ряды
дерзайте, отличная компания :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 16:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

что там по киевгорстрою? Кто-то что-то знает? Скоро они обанкротятся?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:15

  Феодал написав:что там по киевгорстрою? Кто-то что-то знает? Скоро они обанкротятся?

не обанкротятся
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 17:18

  Прохожий написав:
  Феодал написав:что там по киевгорстрою? Кто-то что-то знает? Скоро они обанкротятся?

не обанкротятся

Я знаю что его сейчас спасает государство, и то что они напродавали на хаях с 2020 года, только хз на сколько этого еще хватит...
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 20:26

  Феодал написав:Я знаю что его сейчас спасает государство, и то что они напродавали на хаях с 2020 года, только хз на сколько этого еще хватит...

Как не странно КГС спасает начавшееся война.
Не сама война конечно, а то что Вадим Столар сбежал в Ницу.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 21:57

UA
Так по любому: собрано денег на постройку 1млн метров, они уже в битке или евро и не тут
Построили(недостроили) тысяч 600
Оставшиеся 400000 образно бетонометров из Ниццы пароходом доставят или опять перегораживаем Крещатик с Банковой???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 жов, 2022 22:08

  Феодал написав:
  Прохожий написав:
  Феодал написав:что там по киевгорстрою? Кто-то что-то знает? Скоро они обанкротятся?

не обанкротятся

Я знаю что его сейчас спасает государство, и то что они напродавали на хаях с 2020 года, только хз на сколько этого еще хватит...

Откуда знаете? Как именно спасает?
По законам рынка в нынешней ситуации все крупные застройщики просто обязаны обанкротиться без внешней поддержки
Damien
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