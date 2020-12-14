Додано: Сер 05 жов, 2022 23:15

Поездил по городу, с новостроями грусть печаль. Заехал в юнит говорят дотянут первую очередь, а вот о второй как то умолчали, хотя продавали ее очень активно. А так, в целом по городу, краны крутятся единичными экземплярами, грубо из 4 1 если работает, то это хорошо. К сегменту новостроек можно будет вернуться через пару лет после окончания войны. Пока это все в замороженном состоянии.И только в одном месте заметил бурную работу по накручиванию свай. Это пересечение Кудряшова и Шаповала со стороны парка, справа от входа в парк на месте бывшего небольшого сто, вот там видно,что пацаны торопятся.))На объектах интергала пока тишина, зато офис крутой