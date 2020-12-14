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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 жов, 2022 05:12
Гвардейский на Печерской работают строители.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 05:54
airmax78 написав:Ціни не мають значення.
Важлива Ваша стратегія
.
Пане airmax78
!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення
", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія
- що Ви зможете купити в Republik Österreich
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akurt
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Додано: Чет 06 жов, 2022 06:09
akurt написав: airmax78 написав:Ціни не мають значення.
Важлива Ваша стратегія
.
Пане airmax78
!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення
", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія
- що Ви зможете купити в Republik Österreich
?
Кавалірку 1к часів імператора Франца-Йосіфа біля трамвайної колії в пролетарському районі.
п.Акурт, ніби Ви цього не знаєте. Плануєте спокусити його дешевими оселедцями і впарити 3к новобуд в Анталії?
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Додано: Чет 06 жов, 2022 06:15
Ви ж, пане Франте, як завжди нічого не зрозуміли: цікавою є СТРАТЕГІЯ.
P.S. За 325 000 євро НІЧОГО не вдасться "впарити" пану airmax78 - старт цін в новобудові на 2+1 від 380 000 євро. Завдячуючи тонам та виваркам дезінформації, що Ви особисто вилили в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" з 2018 року, коли нарешті за моєю порадою "жити по-людськи", змінили 1-к малосімейку без балкона на занедбаний хрущик в ПРОЛЕТАРСЬКОМУ районі, багато форумчан залишилися без квартир за кордоном. Я правда, радив Вам доплатити не 10 000$, а 18 000$ та взяти пристойну квартиру на ПРАВОМУ березі, а НЕ в пролетарьскому районі на лівому, але Ви не послухали.
Таким чином, не заважайте послухати про СТРАТЕГІЮ.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 06 жов, 2022 06:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 06:28
п.Акурт, зарубайте собі на носі: тут нікому не потрібні дешевий йогурт і сумнівний курортний неліквід в 4-й лінії від моря. Пару років назад він коштував від 30 000 євро, і раптом подорожчав в 10 разів???? Знову казки онука барона Мюнхаузена? Схаменіться, своїх казкарів вистачає! Тут форум про київську нерухомість!
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 06 жов, 2022 06:31, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 06:29
akurt написав:
Ви ж, пане Франте
, як завжди нічого не зрозуміли: цікавою є СТРАТЕГІЯ.P.S.
За 325 000 євро НІЧОГО не вдасться "впарити" пану airmax78
- старт цін в новобудові на 2+1 від 380 000 євро. Завдячуючи тонам та виваркам гидоти, плісняви та бруду, що Ви особисто вилили в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" з 2018 року, коли нарешті за моєю порадою "жити по-людськи"
, змінили 1-к малосімейку без балкона на занедбаний хрущик в ПРОЛЕТАРСЬКОМУ районі, багато форумчан залишилися без квартир за кордоном.
Час для вдалих інвестицій було фатально і не виправно втрачено.
А що дійсно є люди які приймають рішення о нерухомості по постам в інтернеті якогось франта наприклад? Просто цікаво
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lejko_vit
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Додано: Чет 06 жов, 2022 06:39
lejko_vit написав: akurt написав:
Ви ж, пане Франте
, як завжди нічого не зрозуміли: цікавою є СТРАТЕГІЯ.P.S.
За 325 000 євро НІЧОГО не вдасться "впарити" пану airmax78
- старт цін в новобудові на 2+1 від 380 000 євро. Завдячуючи тонам та виваркам гидоти, плісняви та бруду, що Ви особисто вилили в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" з 2018 року, коли нарешті за моєю порадою "жити по-людськи"
, змінили 1-к малосімейку без балкона на занедбаний хрущик в ПРОЛЕТАРСЬКОМУ районі, багато форумчан залишилися без квартир за кордоном.
Час для вдалих інвестицій було фатально і не виправно втрачено.
А що дійсно є люди які приймають рішення о нерухомості по постам в інтернеті якогось Франта наприклад? Просто цікаво
Я ніколи не претендував на роль якогось "експерта"-всезная.
Так, інколи висловлюю свої думки і припущення щодо напрямку руху цін КРЖН
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Frant
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