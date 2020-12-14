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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10304103051030610307

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 05:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Гвардейский на Печерской работают строители.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 05:54

  airmax78 написав:Ціни не мають значення. Важлива Ваша стратегія.

Пане airmax78!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія - що Ви зможете купити в Republik Österreich?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 06:09

  akurt написав:
  airmax78 написав:Ціни не мають значення. Важлива Ваша стратегія.

Пане airmax78!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія - що Ви зможете купити в Republik Österreich?

Кавалірку 1к часів імператора Франца-Йосіфа біля трамвайної колії в пролетарському районі.
п.Акурт, ніби Ви цього не знаєте. Плануєте спокусити його дешевими оселедцями і впарити 3к новобуд в Анталії?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 06:15

Ви ж, пане Франте, як завжди нічого не зрозуміли: цікавою є СТРАТЕГІЯ.

P.S. За 325 000 євро НІЧОГО не вдасться "впарити" пану airmax78 - старт цін в новобудові на 2+1 від 380 000 євро. Завдячуючи тонам та виваркам дезінформації, що Ви особисто вилили в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" з 2018 року, коли нарешті за моєю порадою "жити по-людськи", змінили 1-к малосімейку без балкона на занедбаний хрущик в ПРОЛЕТАРСЬКОМУ районі, багато форумчан залишилися без квартир за кордоном. Я правда, радив Вам доплатити не 10 000$, а 18 000$ та взяти пристойну квартиру на ПРАВОМУ березі, а НЕ в пролетарьскому районі на лівому, але Ви не послухали.
Таким чином, не заважайте послухати про СТРАТЕГІЮ.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 06 жов, 2022 06:28, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 06:28

п.Акурт, зарубайте собі на носі: тут нікому не потрібні дешевий йогурт і сумнівний курортний неліквід в 4-й лінії від моря. Пару років назад він коштував від 30 000 євро, і раптом подорожчав в 10 разів???? Знову казки онука барона Мюнхаузена? Схаменіться, своїх казкарів вистачає! Тут форум про київську нерухомість!
Востаннє редагувалось Frant в Чет 06 жов, 2022 06:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 06:29

  akurt написав:Ви ж, пане Франте, як завжди нічого не зрозуміли: цікавою є СТРАТЕГІЯ.

P.S. За 325 000 євро НІЧОГО не вдасться "впарити" пану airmax78 - старт цін в новобудові на 2+1 від 380 000 євро. Завдячуючи тонам та виваркам гидоти, плісняви та бруду, що Ви особисто вилили в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" з 2018 року, коли нарешті за моєю порадою "жити по-людськи", змінили 1-к малосімейку без балкона на занедбаний хрущик в ПРОЛЕТАРСЬКОМУ районі, багато форумчан залишилися без квартир за кордоном.
Час для вдалих інвестицій було фатально і не виправно втрачено.

А що дійсно є люди які приймають рішення о нерухомості по постам в інтернеті якогось франта наприклад? Просто цікаво
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 06:39

  lejko_vit написав:
  akurt написав:Ви ж, пане Франте, як завжди нічого не зрозуміли: цікавою є СТРАТЕГІЯ.

P.S. За 325 000 євро НІЧОГО не вдасться "впарити" пану airmax78 - старт цін в новобудові на 2+1 від 380 000 євро. Завдячуючи тонам та виваркам гидоти, плісняви та бруду, що Ви особисто вилили в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" з 2018 року, коли нарешті за моєю порадою "жити по-людськи", змінили 1-к малосімейку без балкона на занедбаний хрущик в ПРОЛЕТАРСЬКОМУ районі, багато форумчан залишилися без квартир за кордоном.
Час для вдалих інвестицій було фатально і не виправно втрачено.

А що дійсно є люди які приймають рішення о нерухомості по постам в інтернеті якогось Франта наприклад? Просто цікаво

Я ніколи не претендував на роль якогось "експерта"-всезная.
Так, інколи висловлюю свої думки і припущення щодо напрямку руху цін КРЖН
Frant
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