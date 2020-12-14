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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 жов, 2022 05:12
Гвардейский на Печерской работают строители.
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Investor_K
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Додано: Чет 06 жов, 2022 05:54
airmax78 написав:Ціни не мають значення.
Важлива Ваша стратегія
.
Пане airmax78
!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення
", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія
- що Ви зможете купити в Republik Österreich
?
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akurt
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Додано: Чет 06 жов, 2022 06:15
Ви ж, пане Франте, як завжди нічого не зрозуміли: цікавою є СТРАТЕГІЯ.
P.S. За 325 000 євро НІЧОГО не вдасться "впарити" пану airmax78 - старт цін в новобудові на 2+1 від 380 000 євро. Завдячуючи тонам та виваркам дезінформації, що Ви особисто вилили в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" з 2018 року, коли нарешті за моєю порадою "жити по-людськи", змінили 1-к малосімейку без балкона на занедбаний хрущик в ПРОЛЕТАРСЬКОМУ районі, багато форумчан залишилися без квартир за кордоном. Я правда, радив Вам доплатити не 10 000$, а 18 000$ та взяти пристойну квартиру на ПРАВОМУ березі, а НЕ в пролетарьскому районі на лівому, але Ви не послухали.
Таким чином, не заважайте послухати про СТРАТЕГІЮ.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 06 жов, 2022 06:28, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: Чет 06 жов, 2022 06:29
akurt написав:
Ви ж, пане Франте
, як завжди нічого не зрозуміли: цікавою є СТРАТЕГІЯ.P.S.
За 325 000 євро НІЧОГО не вдасться "впарити" пану airmax78
- старт цін в новобудові на 2+1 від 380 000 євро. Завдячуючи тонам та виваркам гидоти, плісняви та бруду, що Ви особисто вилили в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" з 2018 року, коли нарешті за моєю порадою "жити по-людськи"
, змінили 1-к малосімейку без балкона на занедбаний хрущик в ПРОЛЕТАРСЬКОМУ районі, багато форумчан залишилися без квартир за кордоном.
Час для вдалих інвестицій було фатально і не виправно втрачено.
А що дійсно є люди які приймають рішення о нерухомості по постам в інтернеті якогось франта наприклад? Просто цікаво
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lejko_vit
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Додано: Чет 06 жов, 2022 06:39
lejko_vit написав: akurt написав:
Ви ж, пане Франте
, як завжди нічого не зрозуміли: цікавою є СТРАТЕГІЯ.P.S.
За 325 000 євро НІЧОГО не вдасться "впарити" пану airmax78
- старт цін в новобудові на 2+1 від 380 000 євро. Завдячуючи тонам та виваркам гидоти, плісняви та бруду, що Ви особисто вилили в розділі "НЕРУХОМІСТЬ" з 2018 року, коли нарешті за моєю порадою "жити по-людськи"
, змінили 1-к малосімейку без балкона на занедбаний хрущик в ПРОЛЕТАРСЬКОМУ районі, багато форумчан залишилися без квартир за кордоном.
Час для вдалих інвестицій було фатально і не виправно втрачено.
А що дійсно є люди які приймають рішення о нерухомості по постам в інтернеті якогось Франта наприклад? Просто цікаво
Я ніколи не претендував на роль якогось "експерта"-всезная. Ніколи нічого не впарював форумчанам.
Так, інколи тут висловлюю свої думки і припущення щодо напрямку руху цін КРЖН
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Frant
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Додано: Чет 06 жов, 2022 09:32
akurt написав: airmax78 написав:Ціни не мають значення.
Важлива Ваша стратегія
.
Пане airmax78
!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення
", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія
- що Ви зможете купити в Republik Österreich
?
В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
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airmax78
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1
Додано: Чет 06 жов, 2022 10:27
airmax78 написав: akurt написав: airmax78 написав:Ціни не мають значення.
Важлива Ваша стратегія
.
Пане airmax78
!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення
", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія
- що Ви зможете купити в Republik Österreich
?
В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
Для того, щоб грандіозні плани здійснилися треба приймати рішення вчасно. Пропоную компромісний варіант. 1,5 куе за кВ. м. за Вашу квіточку достатньо пристойна пропозиція з урахуванням того, що штори я придбаю за свій кошт. Час грає проти Вас, завтра такої пропозиції ви вже можете не отримати.
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reus
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Додано: Чет 06 жов, 2022 10:36
reus написав:
Для того, щоб грандіозні плани здійснилися треба приймати рішення вчасно. Пропоную компромісний варіант. 1,5 куе за кВ. м. за Вашу квіточку достатньо пристойна пропозиція з урахуванням того, що штори я придбаю за свій кошт. Час грає проти Вас, завтра такої пропозиції ви вже можете не отримати.
Я ще раз запитаю, звідки такий оптимізм?
Ви щось знаєте добре за країну?
Бо це реально хочете виручити людину, тим паче йому жувати кашу нічим))
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somilitark
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4
Додано: Чет 06 жов, 2022 10:45
airmax78 написав: akurt написав: airmax78 написав:Ціни не мають значення.
Важлива Ваша стратегія
.
Пане airmax78
!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення
", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія
- що Ви зможете купити в Republik Österreich
?
В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
А могли бы вместо зубов купить запасной аэродром на лучшем мировом курорте и не слушать более никогда дезинформаторов на финансовом форуме Украины...)))
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Додано: Чет 06 жов, 2022 10:46
somilitark написав:
Я ще раз запитаю, звідки такий оптимізм?
reus написав:
Для того, щоб грандіозні плани здійснилися треба приймати рішення вчасно. Пропоную компромісний варіант. 1,5 куе за кВ. м. за Вашу квіточку достатньо пристойна пропозиція з урахуванням того, що штори я придбаю за свій кошт. Час грає проти Вас, завтра такої пропозиції ви вже можете не отримати.
Ви щось знаєте добре за країну?
Бо це реально хочете виручити людину, тим паче йому жувати кашу нічим))
Людина в скрутному положенні, хочу допомогти тому, що ми на своїй землі, а йому на чужині скрутно. Я вірю в Україну і ЗСУ!.
Востаннє редагувалось reus
в Чет 06 жов, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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reus
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