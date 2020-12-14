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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:29
airmax78 написав: akurt написав: airmax78 написав:Ціни не мають значення.
Важлива Ваша стратегія
.
Пане airmax78
!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення
", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія
- що Ви зможете купити в Republik Österreich
?
В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
Тут є плутанина понять "тактика
" та "стратегія
".
Тактично вірно купити Айфон 14.
Тому що це найкоротший шлях до отримання інформації.
Але це НЕ стратегія.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:18
airmax78 написав: akurt написав: airmax78 написав:Ціни не мають значення.
Важлива Ваша стратегія
.
Пане airmax78
!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення
", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія
- що Ви зможете купити в Republik Österreich
?
В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
Вы бы с зубами не торопились ... Обычно после Айфона, машина идёт по очереди.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:27
Frant написав: Andrey2512 написав: Frant написав:
Як продажі новобудів в Києві, впали на 80% чи на 90%?
Так ціни ростуть чи падають?)
Звісно, падають
Без варіантів на найближчі три, чотири роки
В далеко заглядываете, когда говорите про три-четыре года.
Тьотьки на кидстафе пишут, что цены в Киеве уже пошли в рост.
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