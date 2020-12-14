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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10305103061030710308

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:29

  airmax78 написав:
  akurt написав:
  airmax78 написав:Ціни не мають значення. Важлива Ваша стратегія.

Пане airmax78!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія - що Ви зможете купити в Republik Österreich?

В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.

Тут є плутанина понять "тактика" та "стратегія".
Тактично вірно купити Айфон 14. Тому що це найкоротший шлях до отримання інформації.
Але це НЕ стратегія.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:18

  airmax78 написав:
  akurt написав:
  airmax78 написав:Ціни не мають значення. Важлива Ваша стратегія.

Пане airmax78!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія - що Ви зможете купити в Republik Österreich?

В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.

Вы бы с зубами не торопились ... Обычно после Айфона, машина идёт по очереди.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:27

  Frant написав:
  Andrey2512 написав:
  Frant написав:Як продажі новобудів в Києві, впали на 80% чи на 90%?

Так ціни ростуть чи падають?)

Звісно, падають
Без варіантів на найближчі три, чотири роки


В далеко заглядываете, когда говорите про три-четыре года.
Тьотьки на кидстафе пишут, что цены в Киеве уже пошли в рост. :D
vladimir07
 
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