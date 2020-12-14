RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10305103061030710308

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 11:29

  airmax78 написав:
  akurt написав:
  airmax78 написав:Ціни не мають значення. Важлива Ваша стратегія.

Пане airmax78!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія - що Ви зможете купити в Republik Österreich?

В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.

Тут є плутанина понять "тактика" та "стратегія".
Тактично вірно купити Айфон 14. Тому що це найкоротший шлях до отримання інформації.
Але це НЕ стратегія.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6980
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2737 раз.
Подякували: 936 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 12:18

  airmax78 написав:
  akurt написав:
  airmax78 написав:Ціни не мають значення. Важлива Ваша стратегія.

Пане airmax78!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія - що Ви зможете купити в Republik Österreich?

В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.

Вы бы с зубами не торопились ... Обычно после Айфона, машина идёт по очереди.
Richi
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 25.09.08
Подякував: 781 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:27

  Frant написав:
  Andrey2512 написав:
  Frant написав:Як продажі новобудів в Києві, впали на 80% чи на 90%?

Так ціни ростуть чи падають?)

Звісно, падають
Без варіантів на найближчі три, чотири роки


В далеко заглядываете, когда говорите про три-четыре года.
Тьотьки на кидстафе пишут, что цены в Киеве уже пошли в рост. :D
vladimir07
 
Повідомлень: 1730
З нами з: 30.01.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 14:35

  vladimir07 написав:
  Frant написав:
  Frant написав:Як продажі новобудів в Києві, впали на 80% чи на 90%?


Звісно, падають
Без варіантів на найближчі три, чотири роки


В далеко заглядываете, когда говорите про три-четыре года.
Тьотьки на кидстафе пишут, что цены в Киеве уже пошли в рост. :D

на кидстафе могут что угодно обсуждать, ну желающих покупать убавляется с осени 2021
И чем дальше тем хуже :roll:
Феодал
 
Повідомлень: 266
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 15:20

  reus написав:
  airmax78 написав:В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.

Для того, щоб грандіозні плани здійснилися треба приймати рішення вчасно. Пропоную компромісний варіант. 1,5 куе за кВ. м. за Вашу квіточку достатньо пристойна пропозиція з урахуванням того, що штори я придбаю за свій кошт. Час грає проти Вас, завтра такої пропозиції ви вже можете не отримати.

1,5куе/м при такой площади и локации, в нынешних условиях и перспективах - высшее проявление гуманности и сострадания со стороны господина-мецената reus, а не просто "достатньо пристойна пропозиція"
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 844
З нами з: 28.04.20
Подякував: 558 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10305103061030710308
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2311, 2312, 2313
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23121 13287099
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 жов, 2022 13:58
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4899394
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4371
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1743)
06.10.2022 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron