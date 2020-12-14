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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 жов, 2022 11:29
airmax78 написав: akurt написав: airmax78 написав:Ціни не мають значення.
Важлива Ваша стратегія
.
Пане airmax78
!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення
", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія
- що Ви зможете купити в Republik Österreich
?
В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
Тут є плутанина понять "тактика
" та "стратегія
".
Тактично вірно купити Айфон 14.
Тому що це найкоротший шлях до отримання інформації.
Але це НЕ стратегія.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 12:18
airmax78 написав: akurt написав: airmax78 написав:Ціни не мають значення.
Важлива Ваша стратегія
.
Пане airmax78
!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення
", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія
- що Ви зможете купити в Republik Österreich
?
В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
Вы бы с зубами не торопились ... Обычно после Айфона, машина идёт по очереди.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:27
Frant написав: Andrey2512 написав: Frant написав:
Як продажі новобудів в Києві, впали на 80% чи на 90%?
Так ціни ростуть чи падають?)
Звісно, падають
Без варіантів на найближчі три, чотири роки
В далеко заглядываете, когда говорите про три-четыре года.
Тьотьки на кидстафе пишут, что цены в Киеве уже пошли в рост.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 14:35
vladimir07 написав:
Frant написав: Frant написав:
Як продажі новобудів в Києві, впали на 80% чи на 90%?
Звісно, падають
Без варіантів на найближчі три, чотири роки
В далеко заглядываете, когда говорите про три-четыре года.
Тьотьки на кидстафе пишут, что цены в Киеве уже пошли в рост.
на кидстафе могут что угодно обсуждать, ну желающих покупать убавляется с осени 2021
И чем дальше тем хуже
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Додано: Чет 06 жов, 2022 15:20
reus написав: airmax78 написав:
В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
Для того, щоб грандіозні плани здійснилися треба приймати рішення вчасно. Пропоную компромісний варіант. 1,5 куе за кВ. м. за Вашу квіточку достатньо пристойна пропозиція з урахуванням того, що штори я придбаю за свій кошт. Час грає проти Вас, завтра такої пропозиції ви вже можете не отримати.
1,5куе/м при такой площади и локации, в нынешних условиях и перспективах - высшее проявление гуманности и сострадания со стороны господина-мецената reus, а не просто "достатньо пристойна пропозиція"
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Damien
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Додано: Чет 06 жов, 2022 15:39
airmax78 написав: akurt написав: airmax78 написав:Ціни не мають значення.
Важлива Ваша стратегія
.
Пане airmax78
!
Я чесно вірю в чудеса. Припустимо, знайдеться якийсь меценат, для якого "ціни не мають значення
", та принесе в дзьобику 325 000€ готівкою, то яка Ваша стратегія
- що Ви зможете купити в Republik Österreich
?
В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
" Куплю барабан, взаправдашнюю саблю, красный галстук, бульдога-щенка и женюсь. " (Марк Твен)
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rjkz
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:51
Damien написав: reus написав: airmax78 написав:
В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
Для того, щоб грандіозні плани здійснилися треба приймати рішення вчасно. Пропоную компромісний варіант. 1,5 куе за кВ. м. за Вашу квіточку достатньо пристойна пропозиція з урахуванням того, що штори я придбаю за свій кошт. Час грає проти Вас, завтра такої пропозиції ви вже можете не отримати.
1,5куе/м при такой площади и локации, в нынешних условиях и перспективах - высшее проявление гуманности и сострадания со стороны господина-мецената reus, а не просто "достатньо пристойна пропозиція"
Шкода що у Вас немає такої квартирки - задовільнили б Реуса та отримали б скажені гроші.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 16:53
rjkz написав: airmax78 написав:
В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
" Куплю барабан, взаправдашнюю саблю, красный галстук, бульдога-щенка и женюсь. " (Марк Твен)
Ображаєте. Я на одну сходинку вище знахожусь на піраміді Маслова.
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