Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:1,5куе/м при такой площади и локации, в нынешних условиях и перспективах - высшее проявление гуманности и сострадания со стороны господина-мецената reus, а не просто "достатньо пристойна пропозиція"
Я за 1,5 собирался Славутич брать и с не самыми модными шторами. Считал это вершиной стадии принятия. А оказывается, существует и следующая, 6 стадия. Нирвана чтоли?
airmax78 написав:В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.
Для того, щоб грандіозні плани здійснилися треба приймати рішення вчасно. Пропоную компромісний варіант. 1,5 куе за кВ. м. за Вашу квіточку достатньо пристойна пропозиція з урахуванням того, що штори я придбаю за свій кошт. Час грає проти Вас, завтра такої пропозиції ви вже можете не отримати.
1,5куе/м при такой площади и локации, в нынешних условиях и перспективах - высшее проявление гуманности и сострадания со стороны господина-мецената reus, а не просто "достатньо пристойна пропозиція"
По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…
Damien написав:1,5куе/м при такой площади и локации, в нынешних условиях и перспективах - высшее проявление гуманности и сострадания со стороны господина-мецената reus, а не просто "достатньо пристойна пропозиція"
Я за 1,5 собирался Славутич брать и с не самыми модными шторами. Считал это вершиной стадии принятия. А оказывается, существует и следующая, 6 стадия. Нирвана чтоли?
Первый написав:По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…
Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...
Не, Реус, всё идёт уже к логическому концу. Вопрос каким он будет...
На сьогодні бажаючих продати набагато більше, чим покупців, тому ціни будуть повільно падати. На скільки впадуть залежить від багатьох чинників. Я хочу придбати, але, ще не час, буду чикати 1,5 куе за квадрат. Я не поспішаю.
Востаннє редагувалось reus в Чет 06 жов, 2022 18:41, всього редагувалось 1 раз.