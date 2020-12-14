RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10307103081030910310>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:41

  Ромасик написав:
  Damien написав:1,5куе/м при такой площади и локации, в нынешних условиях и перспективах - высшее проявление гуманности и сострадания со стороны господина-мецената reus, а не просто "достатньо пристойна пропозиція"

Я за 1,5 собирался Славутич брать и с не самыми модными шторами. Считал это вершиной стадии принятия. А оказывается, существует и следующая, 6 стадия. Нирвана чтоли?

Это так цены на Славутич обвалились?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6632
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1051 раз.
Подякували: 1420 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:41

  Ромасик написав:
  Loafer написав:Была продана однуха 43 метра, по Драгоманова, состояние 3+,покупатель из Днепра,-25% от довоенной цены,и сразу сдал за 8

Это сколько %% годовых?

5% в непонятной валюте и без вычета амортизации (и налогов). За 4,5% есть овгз в дол.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5085
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:47

  BIGor написав:Это так цены на Славутич обвалились?

Нет, но собирался.
Голый бетон 1к уже от 1400.
А влашивались не дороже 1200. Есть еще куда падать.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 06 жов, 2022 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5085
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1265 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:53

  Damien написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:В мене грандіозні плани на ці гроші. Спочатку Айфон 14 Про. Потім зуби собі встановлю. Далі буде видно.

Для того, щоб грандіозні плани здійснилися треба приймати рішення вчасно. Пропоную компромісний варіант. 1,5 куе за кВ. м. за Вашу квіточку достатньо пристойна пропозиція з урахуванням того, що штори я придбаю за свій кошт. Час грає проти Вас, завтра такої пропозиції ви вже можете не отримати.

1,5куе/м при такой площади и локации, в нынешних условиях и перспективах - высшее проявление гуманности и сострадания со стороны господина-мецената reus, а не просто "достатньо пристойна пропозиція"

По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…
Первый
 
Повідомлень: 16767
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Дуже легко та приємно зливати чужу квартиру "за скільки дадуть".
airmax78
 
Повідомлень: 41022
З нами з: 25.10.12
Подякував: 949 раз.
Подякували: 5082 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…

Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...
reus
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 21.03.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Ромасик написав:
  Damien написав:1,5куе/м при такой площади и локации, в нынешних условиях и перспективах - высшее проявление гуманности и сострадания со стороны господина-мецената reus, а не просто "достатньо пристойна пропозиція"

Я за 1,5 собирался Славутич брать и с не самыми модными шторами. Считал это вершиной стадии принятия. А оказывается, существует и следующая, 6 стадия. Нирвана чтоли?

Это так цены на Славутич обвалились?
Вопрос времени. Вроде 1000$ за м2. И это начало
https://rieltor.ua/flats-sale/view/10608449/

Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
Setsib
 
Повідомлень: 20
З нами з: 14.03.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:28

  reus написав:
  Первый написав:По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…

Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...

Не, Реус, всё идёт уже к логическому концу. Вопрос каким он будет...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3525
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:38

  stm написав:
  reus написав:
  Первый написав:По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…

Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...

Не, Реус, всё идёт уже к логическому концу. Вопрос каким он будет...

На сьогодні бажаючих продати набагато більше, чим покупців, тому ціни будуть повільно падати. На скільки впадуть залежить від багатьох чинників. Я хочу придбати, але, ще не час, буду чикати 1,5 куе за квадрат. Я не поспішаю.
Востаннє редагувалось reus в Чет 06 жов, 2022 18:41, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
Повідомлень: 3849
З нами з: 21.03.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:39

  reus написав:
  Первый написав:По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…

Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...

Ні. Дають.

Ні. Скоро розв’язка
Первый
 
Повідомлень: 16767
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10307103081030910310>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2311, 2312, 2313
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23123 13287388
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 жов, 2022 18:44
antey1969
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4899404
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4381
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (395)
06.10.2022 19:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.