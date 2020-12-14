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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1030810309103101031110312>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:42

  Первый написав:
  reus написав:
  Первый написав:По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…

Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...

Ні. Дають.

Ні. Скоро розв’язка

Туземун? Ви ж нам маякнете, коли пора?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:45

  Первый написав:
  reus написав:
  Первый написав:По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…

Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...

Ні. Дають.

Ні. Скоро розв’язка

Не заважайте, плиз мені торгуватися.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:47

  Setsib написав:Это так цены на Славутич обвалились?

Вопрос времени. Вроде 1000$ за м2. И это начало
https://rieltor.ua/flats-sale/view/10608449/

Зарічний
И даже не сдан
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:52

  kyk написав:
  Первый написав:
  reus написав:Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...

Ні. Дають.

Ні. Скоро розв’язка

Туземун? Ви ж нам маякнете, коли пора?

Вже пора. Бачите гарний об'єкт (наприклад 93 кв.м в центрі з дизайнерським ремонтом за 350 000 долл. США) - можна брати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Вже пора. Бачите гарний об'єкт (наприклад 93 кв.м в центрі з дизайнерським ремонтом за 350 000 долл. США) - можна брати.

Так ніхто не дає 350, а пропонують реальну ціну 1,5куе за квадрат.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:01

  airmax78 написав:Вже пора. Бачите гарний об'єкт (наприклад 93 кв.м в центрі з дизайнерським ремонтом за 350 000 долл. США) - можна брати.

Так купляйте. Тут тільки Ви багатий.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:04

  reus написав:
  airmax78 написав:Вже пора. Бачите гарний об'єкт (наприклад 93 кв.м в центрі з дизайнерським ремонтом за 350 000 долл. США) - можна брати.

Так ніхто не дає 350, а пропонують реальну ціну 1,5куе за квадрат.

Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат. Додайте до цієї ціни 1.2 куе за квадрат за ремонт, меблі та техніку і отримаєте собівартість в долярах 2019 року. В сьогоднішніх, побитих інфляційною моллю долярах - це рівно 350 куо і ні на доляр менше.
В мене ця ціна прописана в техпаспорті.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:20

  kyk написав:
  Первый написав:
  Первый написав:По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…

Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...

Ні. Дають.

Ні. Скоро розв’язка

Туземун? Ви ж нам маякнете, коли пора?[/quote]
В сенсі? За квартиру в Києві платять якісь гроші, то це відразу ріст?

Впевнений що ні.

Я написав те що знаю. Ні більше ні менше.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  hume написав:Поездил по городу, с новостроями грусть печаль.

тоже приходится таксовать?
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:30

  airmax78 написав:Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат.

В 2019 там ракеты не летали
Ромасик
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