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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 жов, 2022 18:42
Первый написав: reus написав:
Первый написав:
По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…
Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...
Ні. Дають.
Ні. Скоро розв’язка
Туземун? Ви ж нам маякнете, коли пора?
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kyk
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:45
Первый написав: reus написав:
Первый написав:
По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…
Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...
Ні. Дають.
Ні. Скоро розв’язка
Не заважайте, плиз мені торгуватися.
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reus
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:47
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:52
kyk написав: Первый написав: reus написав:
Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...
Ні. Дають.
Ні. Скоро розв’язка
Туземун? Ви ж нам маякнете, коли пора?
Вже пора. Бачите гарний об'єкт (наприклад 93 кв.м в центрі з дизайнерським ремонтом за 350 000 долл. США) - можна брати.
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airmax78
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Додано: Чет 06 жов, 2022 18:54
airmax78 написав:
Вже пора. Бачите гарний об'єкт (наприклад 93 кв.м в центрі з дизайнерським ремонтом за 350 000 долл. США) - можна брати.
Так ніхто не дає 350, а пропонують реальну ціну 1,5куе за квадрат.
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reus
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Додано: Чет 06 жов, 2022 19:01
airmax78 написав:
Вже пора. Бачите гарний об'єкт (наприклад 93 кв.м в центрі з дизайнерським ремонтом за 350 000 долл. США) - можна брати.
Так купляйте. Тут тільки Ви багатий.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 19:04
reus написав: airmax78 написав:
Вже пора. Бачите гарний об'єкт (наприклад 93 кв.м в центрі з дизайнерським ремонтом за 350 000 долл. США) - можна брати.
Так ніхто не дає 350, а пропонують реальну ціну 1,5куе за квадрат.
Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат. Додайте до цієї ціни 1.2 куе за квадрат за ремонт, меблі та техніку і отримаєте собівартість в долярах 2019 року. В сьогоднішніх, побитих інфляційною моллю долярах - це рівно 350 куо і ні на доляр менше.
В мене ця ціна прописана в техпаспорті.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 19:20
kyk написав: Первый написав:
Первый написав:
По 1,5 не віддають шлакоблоковий ФТ в який ракети прилітали… і який купляли по тищі…
Не віддають, тому, що ніхто не купує. Все тільки починається...
Ні. Дають.
Ні. Скоро розв’язка
Туземун? Ви ж нам маякнете, коли пора?[/quote]
В сенсі? За квартиру в Києві платять якісь гроші, то це відразу ріст?
Впевнений що ні.
Я написав те що знаю. Ні більше ні менше.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 19:20
hume написав:
Поездил по городу, с новостроями грусть печаль.
тоже приходится таксовать?
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Додано: Чет 06 жов, 2022 19:30
airmax78 написав:
Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат.
В 2019 там ракеты не летали
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Ромасик
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