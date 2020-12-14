Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вже пора. Бачите гарний об'єкт (наприклад 93 кв.м в центрі з дизайнерським ремонтом за 350 000 долл. США) - можна брати.
Так ніхто не дає 350, а пропонують реальну ціну 1,5куе за квадрат.
Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат. Додайте до цієї ціни 1.2 куе за квадрат за ремонт, меблі та техніку і отримаєте собівартість в долярах 2019 року. В сьогоднішніх, побитих інфляційною моллю долярах - це рівно 350 куо і ні на доляр менше. В мене ця ціна прописана в техпаспорті.
На вторинці не має значення собівартість, звісно якщо реально є бажання продати. В умовах війни, коли будь-який будинок може перетворитися на сміття, 1,5 куе дуже пристойна пропозиція. Навіть якщо і уціліє, то країну чекають дуже непрості економічні часи, і Ви краще за мене, це розумієте. Я у 2015 ФК1 купував трохи більше за 1куе за квадрат, так тоді ризики були набагато нижчими, а зараз 1,5 куе, це дуже цікаво повинно бути для продавця на мій погляд.
Востаннє редагувалось reus в Чет 06 жов, 2022 19:46, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 55кгрн метр прелести стоил при Петре Алексеевиче или уже при этом вожде нации? Не докуя ли? Прохожий вроде в РТ по 1400 входил, правда в 15м или в 16м, почём он в ТТ взял однушку - не в курсе. Франт обещает выгодную цену в сезоне 23-24 это цену элитки по цене ремонта, так у вас и прибыль на ровном месте в 300 золотых на метре нарисовывается, откупите соседский пентхаус вместо своей скромной двушечки. Г13а кстати по какой цене за метр улетело как Таманская дивизия в крематорий?
reus написав:Так ніхто не дає 350, а пропонують реальну ціну 1,5куе за квадрат.
Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат. Додайте до цієї ціни 1.2 куе за квадрат за ремонт, меблі та техніку і отримаєте собівартість в долярах 2019 року. В сьогоднішніх, побитих інфляційною моллю долярах - це рівно 350 куо і ні на доляр менше. В мене ця ціна прописана в техпаспорті.
На вторинці не має значення собівартість, звісно якщо реально є бажання продати. В умовах війни, коли будь-який будинок може перетворитися на сміття, 1,5 куе дуже пристойна пропозиція. Навіть якщо і уціліє, то країну чекають дуже непрості економічні часи, і Ви краще за мене, це розумієте. Я у 2015 ФК1 купував трохи більше за 1куе за квадрат, так тоді ризики були набагато нижчими, а зараз 1,5 куе, це дуже цікаво повинно бути для продавця на мій погляд.
Ніт. Україну ось-ось затопить грошима. Навіть наша прачечна планує прийняти участь.
Тому що де знаходиться Софія і кому вона потрібна знають тільки 30% болгарів, які планують жити в Болгарії (всі інші - на вихід збираються). А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
airmax78 написав:В 2019 в Києві NASAMS та IRIS-T не стояли. Так що те на те й виходить.
Відкрию Вам таємницю, що всі ракети збити неможливо, частина, нажаль долітає до цілі.
Житловим будинкам загрожує: РСЗВ, ствольна артилерія, килимові бомбардування, тактична та стратегічна ядерна зброя. РСЗВ та ствольна артилерія Києву не загрожує - віримо в ЗСУ. Килимові бомбардування Києву не загрожують - віримо в ППО. Залишається тактична та стратегічна ядерна зброя. Я не вірю в можливість її застосування. А якщо застосують - то і куй з нею з тією квартирою.