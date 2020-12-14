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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10309103101031110312>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:33

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Вже пора. Бачите гарний об'єкт (наприклад 93 кв.м в центрі з дизайнерським ремонтом за 350 000 долл. США) - можна брати.

Так ніхто не дає 350, а пропонують реальну ціну 1,5куе за квадрат.

Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат. Додайте до цієї ціни 1.2 куе за квадрат за ремонт, меблі та техніку і отримаєте собівартість в долярах 2019 року. В сьогоднішніх, побитих інфляційною моллю долярах - це рівно 350 куо і ні на доляр менше.
В мене ця ціна прописана в техпаспорті.

На вторинці не має значення собівартість, звісно якщо реально є бажання продати. В умовах війни, коли будь-який будинок може перетворитися на сміття, 1,5 куе дуже пристойна пропозиція. Навіть якщо і уціліє, то країну чекають дуже непрості економічні часи, і Ви краще за мене, це розумієте. Я у 2015 ФК1 купував трохи більше за 1куе за квадрат, так тоді ризики були набагато нижчими, а зараз 1,5 куе, це дуже цікаво повинно бути для продавця на мій погляд.
Востаннє редагувалось reus в Чет 06 жов, 2022 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:40

airmax78
55кгрн метр прелести стоил при Петре Алексеевиче или уже при этом вожде нации?
Не докуя ли? Прохожий вроде в РТ по 1400 входил, правда в 15м или в 16м, почём он в ТТ взял однушку - не в курсе.
Франт обещает выгодную цену в сезоне 23-24 это цену элитки по цене ремонта, так у вас и прибыль на ровном месте в 300 золотых на метре нарисовывается, откупите соседский пентхаус вместо своей скромной двушечки. Г13а кстати по какой цене за метр улетело как Таманская дивизия в крематорий?
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тим часом у Каховському виставили па 2585 за метр (з ремонтом) https://ua.m2bomber.com/obj/1012618984/ ... kahovskaaa
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:00

airmax78 Якщо порівнювати Київ з Софією, де ціна в центрі міста за квадратний метр коливається від 1000 до 2000 доларів.https://www.rbc.ua/ukr/news/kvartiry-12 ... 2.html/amp То чому у Києві, під час війни ціна повинна бути вище?
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:02

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат.

В 2019 там ракеты не летали

В 2019 в Києві NASAMS та IRIS-T не стояли. Так що те на те й виходить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:05

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:Так ніхто не дає 350, а пропонують реальну ціну 1,5куе за квадрат.

Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат. Додайте до цієї ціни 1.2 куе за квадрат за ремонт, меблі та техніку і отримаєте собівартість в долярах 2019 року. В сьогоднішніх, побитих інфляційною моллю долярах - це рівно 350 куо і ні на доляр менше.
В мене ця ціна прописана в техпаспорті.

На вторинці не має значення собівартість, звісно якщо реально є бажання продати. В умовах війни, коли будь-який будинок може перетворитися на сміття, 1,5 куе дуже пристойна пропозиція. Навіть якщо і уціліє, то країну чекають дуже непрості економічні часи, і Ви краще за мене, це розумієте. Я у 2015 ФК1 купував трохи більше за 1куе за квадрат, так тоді ризики були набагато нижчими, а зараз 1,5 куе, це дуже цікаво повинно бути для продавця на мій погляд.

Ніт. Україну ось-ось затопить грошима. Навіть наша прачечна планує прийняти участь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В 2019 в Києві NASAMS та IRIS-T не стояли. Так що те на те й виходить.
Відкрию Вам таємницю, що всі ракети збити неможливо, частина, нажаль долітає до цілі.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:07

  reus написав:airmax78 Якщо порівнювати Київ з Софією, де ціна в центрі міста за квадратний метр коливається від 1000 до 2000 доларів.https://www.rbc.ua/ukr/news/kvartiry-12 ... 2.html/amp То чому у Києві, під час війни ціна повинна бути вище?

Тому що де знаходиться Софія і кому вона потрібна знають тільки 30% болгарів, які планують жити в Болгарії (всі інші - на вихід збираються). А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:11

  reus написав:
  airmax78 написав:В 2019 в Києві NASAMS та IRIS-T не стояли. Так що те на те й виходить.
Відкрию Вам таємницю, що всі ракети збити неможливо, частина, нажаль долітає до цілі.

Житловим будинкам загрожує: РСЗВ, ствольна артилерія, килимові бомбардування, тактична та стратегічна ядерна зброя.
РСЗВ та ствольна артилерія Києву не загрожує - віримо в ЗСУ.
Килимові бомбардування Києву не загрожують - віримо в ППО.
Залишається тактична та стратегічна ядерна зброя.
Я не вірю в можливість її застосування. А якщо застосують - то і куй з нею з тією квартирою.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:13

  Faceless написав:Тим часом у Каховському виставили па 2585 за метр (з ремонтом) https://ua.m2bomber.com/obj/1012618984/ ... kahovskaaa

Реус, думайте швидше, поки мій аукціон небачених щедрот не закінчився.
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