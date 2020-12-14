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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:16
airmax78 написав:
Ніт. Україну ось-ось затопить грошима. Навіть наша прачечна планує прийняти участь.
Якщо це станеться, але я маю сумніви, то все одно поки ризики надвисокі
. Я Вам пропоную ціну, трохи вищу за ту, яка буде масовою пропозицією через де який час.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:20
airmax78 написав:
А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
В мене немає сумнівів в тому, що ви талановитий продажник, але такі аргументи не діють в умовах війни.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:20
reus написав: airmax78 написав:
Ніт. Україну ось-ось затопить грошима. Навіть наша прачечна планує прийняти участь.
Якщо це станеться, але я маю сумніви, то все одно поки ризики надвисокі
. Я Вам пропоную ціну, трохи вищу за ту, яка буде масовою пропозицією через де який час.
Категорично - ніт. Поки ще можна придбати за запропонованою Вами ціною голі стіни в ФТ - раджу поспішити.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:22
reus написав: airmax78 написав:
А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
В мене немає сумнівів в тому, що ви талановитий продажник, але такі аргументи не діють в умовах війни.
Ви самі чудово розумієте що нам світить перемога, структурна перебудова економіки та інвестиційний бум. Тому і починаєте активно дивитись по сторонах. І вірно робите.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:25
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
В 2019 в Києві NASAMS та IRIS-T не стояли. Так що те на те й виходить.
Відкрию Вам таємницю, що всі ракети збити неможливо, частина, нажаль долітає до цілі.
Житловим будинкам загрожує: РСЗВ, ствольна артилерія, килимові бомбардування, тактична та стратегічна ядерна зброя.
РСЗВ та ствольна артилерія Києву не загрожує - віримо в ЗСУ.
Килимові бомбардування Києву не загрожують - віримо в ППО.
Залишається тактична та стратегічна ядерна зброя.
Я не вірю в можливість її застосування. А якщо застосують - то і куй з нею з тією квартирою.
Я теж вірю в ЗСУ, але Ви трохи не вірно оцінюєте ситуацію. Оскільки тема гілки інша, тому не маю змоги з Вами дискутувати.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 20:28
airmax78 написав:
Реус, думайте швидше, поки мій аукціон небачених щедрот не закінчився.
Чиїсь "хотєлки" так і залишаться "хотєлками", а я вам пропоную реальні кошти.
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_Klim
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