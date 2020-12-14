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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10309103101031110312

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ніт. Україну ось-ось затопить грошима. Навіть наша прачечна планує прийняти участь.
Якщо це станеться, але я маю сумніви, то все одно поки ризики надвисокі. Я Вам пропоную ціну, трохи вищу за ту, яка буде масовою пропозицією через де який час.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
В мене немає сумнівів в тому, що ви талановитий продажник, але такі аргументи не діють в умовах війни.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:20

  reus написав:
  airmax78 написав:Ніт. Україну ось-ось затопить грошима. Навіть наша прачечна планує прийняти участь.
Якщо це станеться, але я маю сумніви, то все одно поки ризики надвисокі. Я Вам пропоную ціну, трохи вищу за ту, яка буде масовою пропозицією через де який час.

Категорично - ніт. Поки ще можна придбати за запропонованою Вами ціною голі стіни в ФТ - раджу поспішити.
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:22

  reus написав:
  airmax78 написав:А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
В мене немає сумнівів в тому, що ви талановитий продажник, але такі аргументи не діють в умовах війни.

Ви самі чудово розумієте що нам світить перемога, структурна перебудова економіки та інвестиційний бум. Тому і починаєте активно дивитись по сторонах. І вірно робите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:25

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:В 2019 в Києві NASAMS та IRIS-T не стояли. Так що те на те й виходить.
Відкрию Вам таємницю, що всі ракети збити неможливо, частина, нажаль долітає до цілі.

Житловим будинкам загрожує: РСЗВ, ствольна артилерія, килимові бомбардування, тактична та стратегічна ядерна зброя.
РСЗВ та ствольна артилерія Києву не загрожує - віримо в ЗСУ.
Килимові бомбардування Києву не загрожують - віримо в ППО.
Залишається тактична та стратегічна ядерна зброя.
Я не вірю в можливість її застосування. А якщо застосують - то і куй з нею з тією квартирою.

Я теж вірю в ЗСУ, але Ви трохи не вірно оцінюєте ситуацію. Оскільки тема гілки інша, тому не маю змоги з Вами дискутувати.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:28

  airmax78 написав:
  Faceless написав:Тим часом у Каховському виставили па 2585 за метр (з ремонтом) https://ua.m2bomber.com/obj/1012618984/ ... kahovskaaa

Реус, думайте швидше, поки мій аукціон небачених щедрот не закінчився.

Чиїсь "хотєлки" так і залишаться "хотєлками", а я вам пропоную реальні кошти.
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