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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10310103111031210313>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ніт. Україну ось-ось затопить грошима. Навіть наша прачечна планує прийняти участь.
Якщо це станеться, але я маю сумніви, то все одно поки ризики надвисокі. Я Вам пропоную ціну, трохи вищу за ту, яка буде масовою пропозицією через де який час.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
В мене немає сумнівів в тому, що ви талановитий продажник, але такі аргументи не діють в умовах війни.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:20

  reus написав:
  airmax78 написав:Ніт. Україну ось-ось затопить грошима. Навіть наша прачечна планує прийняти участь.
Якщо це станеться, але я маю сумніви, то все одно поки ризики надвисокі. Я Вам пропоную ціну, трохи вищу за ту, яка буде масовою пропозицією через де який час.

Категорично - ніт. Поки ще можна придбати за запропонованою Вами ціною голі стіни в ФТ - раджу поспішити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:22

  reus написав:
  airmax78 написав:А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
В мене немає сумнівів в тому, що ви талановитий продажник, але такі аргументи не діють в умовах війни.

Ви самі чудово розумієте що нам світить перемога, структурна перебудова економіки та інвестиційний бум. Тому і починаєте активно дивитись по сторонах. І вірно робите.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:25

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:В 2019 в Києві NASAMS та IRIS-T не стояли. Так що те на те й виходить.
Відкрию Вам таємницю, що всі ракети збити неможливо, частина, нажаль долітає до цілі.

Житловим будинкам загрожує: РСЗВ, ствольна артилерія, килимові бомбардування, тактична та стратегічна ядерна зброя.
РСЗВ та ствольна артилерія Києву не загрожує - віримо в ЗСУ.
Килимові бомбардування Києву не загрожують - віримо в ППО.
Залишається тактична та стратегічна ядерна зброя.
Я не вірю в можливість її застосування. А якщо застосують - то і куй з нею з тією квартирою.

Я теж вірю в ЗСУ, але Ви трохи не вірно оцінюєте ситуацію. Оскільки тема гілки інша, тому не маю змоги з Вами дискутувати.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:28

  airmax78 написав:
  Faceless написав:Тим часом у Каховському виставили па 2585 за метр (з ремонтом) https://ua.m2bomber.com/obj/1012618984/ ... kahovskaaa

Реус, думайте швидше, поки мій аукціон небачених щедрот не закінчився.

Чиїсь "хотєлки" так і залишаться "хотєлками", а я вам пропоную реальні кошти.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:33

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
В мене немає сумнівів в тому, що ви талановитий продажник, але такі аргументи не діють в умовах війни.

Ви самі чудово розумієте що нам світить перемога, структурна перебудова економіки та інвестиційний бум. Тому і починаєте активно дивитись по сторонах. І вірно робите.

Звісно, що буде перемога, але якою ціною поки що ніхто не знає, також немає впевненості, що Ваша квіточка ще буде квітнути, коли буде гриміти переможний салют.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:54

  reus написав:
  airmax78 написав:
  reus написав: В мене немає сумнівів в тому, що ви талановитий продажник, але такі аргументи не діють в умовах війни.

Ви самі чудово розумієте що нам світить перемога, структурна перебудова економіки та інвестиційний бум. Тому і починаєте активно дивитись по сторонах. І вірно робите.

Звісно, що буде перемога, але якою ціною поки що ніхто не знає, також немає впевненості, що Ваша квіточка ще буде квітнути, коли буде гриміти переможний салют.

Якщо Ви готові прийняти ризик в сумі 140куо. То і я готовий його прийняти (мені це простіше, тому що я його вже прийняв).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:59

  Frant написав:
  Negotive написав:
  Frant написав:Щодо цін КРЖН протягом одного-трьох років.
Я підкоригую прогноз.

"Квартира з ремонтом за ціною євроремонта" - це для бюджетних квартир.

Для преміального сегмента буде: "Ціна квартири з євроремонтом за половину вартості євроремонта". Модні МОПи, скритні плінтуси, дифавтомати на кожну розетку - знайдуть свого покупця))))

Без шуток. Какой прогнозируете ценник на 2 к хрущ за 3 км от метро "в жилом состоянии"?
Сам даже близко не берусь прогнозировать цены, кроме направления - вниз. Могут учудить с рынком все что угодно.

3 км від метро - це далеко і незручно.
Повірте, близькість до метро окупається за декілька років.
І для себе і для своєї сім'ї, і для оренди - купляв би в межах 1 км від метро. 10-12 хвилин пішої ходьби.

Квартири Києва що 1 км, що 3 км від метро - ціна падати буде синхронно.
Різниця в ціні буде складати буквально пару тисяч доларів. Зараз 5000-7000 доларів (2к).

Думаю, ціни на радянську "вторинку" - просядуть до 20 000. До 25 000 - однозначно. В 2018 2к біля метро - можна було купити за 30 000. Ціни повинні впасти нижче. Впевнений на 99%. Це нескоро. Два-три-чотири роки.
Можливо, навіть до 15000. Меньше не будуть, при жодних розкладах.
Звісно, є ще звірі московити, які розмахують ядерною бомбою - вони непередбачувані, і в такому випадку нема сенсу прогнозувати.

Вірю Франту.
jeronimo133
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... MhWWI.html
Кавалірка за пів ціни євроремонту, квартира у подарунок та приємний бонус.
jeronimo133
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