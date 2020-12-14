|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:46
jeronimo133 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-2-k-kvartiry-premium-remont-solomenka-ryadom-tsentr-IDMhWWI.html
Кавалірка за пів ціни євроремонту, квартира у подарунок та приємний бонус.
Это какой-то беглец находящийся под санкциями СНБО продает. Удалите. Не ломайте нам рынок.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41037
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 949 раз.
- Подякували: 5082 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:52
airmax78 написав:
Тому що де знаходиться Софія і кому вона потрібна знають тільки 30% болгарів, які планують жити в Болгарії (всі інші - на вихід збираються). А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
То чого Ви не в Києві? Ваші слова взагалі конкретно розходяться з ділом.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6634
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1051 раз.
- Подякували: 1420 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:56
BIGor написав: airmax78 написав:
Тому що де знаходиться Софія і кому вона потрібна знають тільки 30% болгарів, які планують жити в Болгарії (всі інші - на вихід збираються). А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
То чого Ви не в Києві? Ваші слова взагалі конкретно розходяться з ділом.
Я знаходжусь у тимчасовому відрядженні. Всі мої думки - в Україні.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41037
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 949 раз.
- Подякували: 5082 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:57
jeronimo133 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-2-k-kvartiry-premium-remont-solomenka-ryadom-tsentr-IDMhWWI.html
Кавалірка за пів ціни євроремонту, квартира у подарунок та приємний бонус.
Подивився на планування... 101 кв. м - 1 бедрум. 1 санвузол. Ну куди це? Ну для кого це? Все вірно СНБО зробило.
165 куе за однуху 101 кв. м в старому будинку без модних мопів в дупці Солом'янки? Це ви серьозно?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41037
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 949 раз.
- Подякували: 5082 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23124
|13287604
|
|
|1111
|4899409
|
|
|3
|4384
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|