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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10310103111031210313

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:46

  jeronimo133 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-2-k-kvartiry-premium-remont-solomenka-ryadom-tsentr-IDMhWWI.html
Кавалірка за пів ціни євроремонту, квартира у подарунок та приємний бонус.

Это какой-то беглец находящийся под санкциями СНБО продает. Удалите. Не ломайте нам рынок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:52

  airmax78 написав:
  reus написав:airmax78 Якщо порівнювати Київ з Софією, де ціна в центрі міста за квадратний метр коливається від 1000 до 2000 доларів.https://www.rbc.ua/ukr/news/kvartiry-12 ... 2.html/amp То чому у Києві, під час війни ціна повинна бути вище?

Тому що де знаходиться Софія і кому вона потрібна знають тільки 30% болгарів, які планують жити в Болгарії (всі інші - на вихід збираються). А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.

То чого Ви не в Києві? Ваші слова взагалі конкретно розходяться з ділом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:56

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:airmax78 Якщо порівнювати Київ з Софією, де ціна в центрі міста за квадратний метр коливається від 1000 до 2000 доларів.https://www.rbc.ua/ukr/news/kvartiry-12 ... 2.html/amp То чому у Києві, під час війни ціна повинна бути вище?

Тому що де знаходиться Софія і кому вона потрібна знають тільки 30% болгарів, які планують жити в Болгарії (всі інші - на вихід збираються). А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.

То чого Ви не в Києві? Ваші слова взагалі конкретно розходяться з ділом.

Я знаходжусь у тимчасовому відрядженні. Всі мої думки - в Україні.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:57

  jeronimo133 написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-2-k-kvartiry-premium-remont-solomenka-ryadom-tsentr-IDMhWWI.html
Кавалірка за пів ціни євроремонту, квартира у подарунок та приємний бонус.

Подивився на планування... 101 кв. м - 1 бедрум. 1 санвузол. Ну куди це? Ну для кого це? Все вірно СНБО зробило.
165 куе за однуху 101 кв. м в старому будинку без модних мопів в дупці Солом'янки? Це ви серьозно?
airmax78
 
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  #<1 ... 10310103111031210313
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