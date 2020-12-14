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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:46
jeronimo133 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-2-k-kvartiry-premium-remont-solomenka-ryadom-tsentr-IDMhWWI.html
Кавалірка за пів ціни євроремонту, квартира у подарунок та приємний бонус.
Это какой-то беглец находящийся под санкциями СНБО продает. Удалите. Не ломайте нам рынок.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 21:56
BIGor написав: airmax78 написав:
Тому що де знаходиться Софія і кому вона потрібна знають тільки 30% болгарів, які планують жити в Болгарії (всі інші - на вихід збираються). А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
То чого Ви не в Києві? Ваші слова взагалі конкретно розходяться з ділом.
Я знаходжусь у тимчасовому відрядженні. Всі мої думки - в Україні.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 21:57
jeronimo133 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-2-k-kvartiry-premium-remont-solomenka-ryadom-tsentr-IDMhWWI.html
Кавалірка за пів ціни євроремонту, квартира у подарунок та приємний бонус.
Подивився на планування... 101 кв. м - 1 бедрум. 1 санвузол. Ну куди це? Ну для кого це? Все вірно СНБО зробило.
165 куе за однуху 101 кв. м в старому будинку без модних мопів в дупці Солом'янки? Це ви серьозно?
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Додано: Чет 06 жов, 2022 22:23
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.
В мене немає сумнівів в тому, що ви талановитий продажник, але такі аргументи не діють в умовах війни.
Ви самі чудово розумієте що нам світить перемога, структурна перебудова економіки та інвестиційний бум. Тому і починаєте активно дивитись по сторонах. І вірно робите.
Зачем же продавать такую прекрасную квартиру в таком прекрасном месте?
Нужно в ней жить чтобы быть в гуще инвестиционного бума и быть на пике перестройки экономики.
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Voistov
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Додано: Чет 06 жов, 2022 22:33
airmax78 написав:
Якщо Ви готові прийняти ризик в сумі 140куо. То і я готовий його прийняти (мені це простіше, тому що я його вже прийняв).
Ваш ризик коштує дорожче, а я Вам пропоную вийти з адекватними форс-мажорними втратами. Звісно, що це Ваше право, встановлювати ціну вашій квіточці, але через де який час навіть 140 куо буде не дуже цікаво.
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reus
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Додано: Чет 06 жов, 2022 22:36
airmax78 написав: jeronimo133 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-2-k-kvartiry-premium-remont-solomenka-ryadom-tsentr-IDMhWWI.html
Кавалірка за пів ціни євроремонту
, квартира у подарунок та приємний бонус.
Это какой-то беглец находящийся под санкциями СНБО продает. Удалите. Не ломайте нам рынок.
Людина розуміє, що краще щось сьогодні, чим нічого завтра. Моя пропозиція навіть краща пропоную ціну ремонту
і набагато приємніший бонус.
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reus
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Додано: Чет 06 жов, 2022 22:55
Voistov написав: airmax78 написав: reus написав:
В мене немає сумнівів в тому, що ви талановитий продажник, але такі аргументи не діють в умовах війни.
Ви самі чудово розумієте що нам світить перемога, структурна перебудова економіки та інвестиційний бум. Тому і починаєте активно дивитись по сторонах. І вірно робите.
Зачем же продавать такую прекрасную квартиру в таком прекрасном месте?
Нужно в ней жить чтобы быть в гуще инвестиционного бума и быть на пике перестройки экономики.
Відрядження затягнулось. Пракрасна квартира простоює, а вона повинна дарувати радість людям. Я не можу з цим миритись. Але ж і мій альтруїзм та любов до ближнього має межі. Реус бажає їх розірвати, розтоптати та скористатись моєю добротою. Під час війни така поведінка мене обурює.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 23:00
reus написав: airmax78 написав: jeronimo133 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazha-2-k-kvartiry-premium-remont-solomenka-ryadom-tsentr-IDMhWWI.html
Кавалірка за пів ціни євроремонту
, квартира у подарунок та приємний бонус.
Это какой-то беглец находящийся под санкциями СНБО продает. Удалите. Не ломайте нам рынок.
Людина розуміє, що краще щось сьогодні, чим нічого завтра. Моя пропозиція навіть краща пропоную ціну ремонту
і набагато приємніший бонус.
Не кажіть так, тому що це робить очевидним що Ви пропонуєте 300 дол.США за метр під ремонт в центрі Києва в будинку з напівмодними мопами з краєвидом на пів-Києва (на кращу його половину). Ви ж розумієте що це мародерство і у військовий час за це призначають розстріл.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 23:02
airmax78 написав:
Реус бажає їх розірвати, розтоптати та скористатись моєю добротою. Під час війни така поведінка мене обурює.
Я Вам протягую руку допомоги у такий скрутний час, а Вам мабуть складно повірити, що таке буває.
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Додано: Чет 06 жов, 2022 23:10
airmax78 написав:
Не кажіть так, тому що це робить очевидним що Ви пропонуєте 300 дол.США за метр під ремонт в центрі Києва в будинку з напівмодними мопами з краєвидом на пів-Києва (на кращу його половину). Ви ж розумієте що це мародерство і у військовий час за це призначають розстріл.
Настане час, коли моя пропозиція буде дуже цікавою, але потяг вже пішов, а я потраплю у категорію меценатів, що не відбулися і Вам буде стидно, що ви хтіли призначити розстріл людині, яка вам бажала добра.
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