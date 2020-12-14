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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 жов, 2022 23:13
reus написав: airmax78 написав:
Реус бажає їх розірвати, розтоптати та скористатись моєю добротою. Під час війни така поведінка мене обурює.
Я Вам протягую руку допомоги у такий скрутний час, а Вам мабуть складно повірити, що таке буває.
Максим, не ведититесь на эту тему, не повторяйте ошибку Билли Бонса.
Там у него в протянутой руке Черная Метка с надписью "низложен".
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Додано: Чет 06 жов, 2022 23:15
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_Klim
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