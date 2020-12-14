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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10311103121031310314

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 23:13

  reus написав:
  airmax78 написав:Реус бажає їх розірвати, розтоптати та скористатись моєю добротою. Під час війни така поведінка мене обурює.
Я Вам протягую руку допомоги у такий скрутний час, а Вам мабуть складно повірити, що таке буває.

Максим, не ведититесь на эту тему, не повторяйте ошибку Билли Бонса.
Там у него в протянутой руке Черная Метка с надписью "низложен".
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 23:15

ещё юмор

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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 23:58

  reus написав:
  airmax78 написав:Не кажіть так, тому що це робить очевидним що Ви пропонуєте 300 дол.США за метр під ремонт в центрі Києва в будинку з напівмодними мопами з краєвидом на пів-Києва (на кращу його половину). Ви ж розумієте що це мародерство і у військовий час за це призначають розстріл.
Настане час, коли моя пропозиція буде дуже цікавою, але потяг вже пішов, а я потраплю у категорію меценатів, що не відбулися і Вам буде стидно, що ви хтіли призначити розстріл людині, яка вам бажала добра.

Я згадую Ремарка, Триумфальну арку та євреїв (до яких я не маю жодного відношення) що були вимушені продавати полотна Ван Гога за декілька тисяч доларів "доброжелателям", щоб оплатити документи та квітки у відрядження до Нью-Йорку або Вашингтону. Ніколи знову!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 01:46

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Вже пора. Бачите гарний об'єкт (наприклад 93 кв.м в центрі з дизайнерським ремонтом за 350 000 долл. США) - можна брати.

Так ніхто не дає 350, а пропонують реальну ціну 1,5куе за квадрат.

Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат. Додайте до цієї ціни 1.2 куе за квадрат за ремонт, меблі та техніку і отримаєте собівартість в долярах 2019 року. В сьогоднішніх, побитих інфляційною моллю долярах - це рівно 350 куо і ні на доляр менше.
В мене ця ціна прописана в техпаспорті.


Максим, надо иметь мужество фиксить убытки.
В конце концов, вам не привыкать.
Вы человек в этом деле опытный.
120 куе в условиях вероятности ядерного удара по центру принятия решения, до которого по прямой пара км - это меценатство. Отдавайте.
Этого фатит и на яфон 14 про и на фиксы золотые, если не в ойстрахе делать.
А на сдачу бутылку винца купите. Ну и все пожалуй.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 01:55

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат.

В 2019 там ракеты не летали

В 2019 в Києві NASAMS та IRIS-T не стояли. Так що те на те й виходить.


Так их и сейчас пока нет.
И если даже и будут и собьют ракету с ядерной боеголовкой, то будет Киев покрыт ровным слоем урана - вы что-ли его веником собирать будете?
Смиритесь, в лице Реуса нарисовался реальный покупатель, а вы ему свои сказки.
Вы не на Привозе тухлой тюлькой торгуете.
Пройдемте, мамаша, в закрома (с).
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 01:57

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат. Додайте до цієї ціни 1.2 куе за квадрат за ремонт, меблі та техніку і отримаєте собівартість в долярах 2019 року. В сьогоднішніх, побитих інфляційною моллю долярах - це рівно 350 куо і ні на доляр менше.
В мене ця ціна прописана в техпаспорті.

На вторинці не має значення собівартість, звісно якщо реально є бажання продати. В умовах війни, коли будь-який будинок може перетворитися на сміття, 1,5 куе дуже пристойна пропозиція. Навіть якщо і уціліє, то країну чекають дуже непрості економічні часи, і Ви краще за мене, це розумієте. Я у 2015 ФК1 купував трохи більше за 1куе за квадрат, так тоді ризики були набагато нижчими, а зараз 1,5 куе, це дуже цікаво повинно бути для продавця на мій погляд.

Ніт. Україну ось-ось затопить грошима. Навіть наша прачечна планує прийняти участь.


Ну так как затопит так и приходите.
Пока 120 куе - сказочно щедрое предложение.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 02:09

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  reus написав:На вторинці не має значення собівартість, звісно якщо реально є бажання продати. В умовах війни, коли будь-який будинок може перетворитися на сміття, 1,5 куе дуже пристойна пропозиція. Навіть якщо і уціліє, то країну чекають дуже непрості економічні часи, і Ви краще за мене, це розумієте. Я у 2015 ФК1 купував трохи більше за 1куе за квадрат, так тоді ризики були набагато нижчими, а зараз 1,5 куе, це дуже цікаво повинно бути для продавця на мій погляд.

Ніт. Україну ось-ось затопить грошима. Навіть наша прачечна планує прийняти участь.


Ну так как затопит так и приходите.
Пока 120 куе - сказочно щедрое предложение.

Якось без зубів та 14го іпону жив, і ще пару місяців поживу.
airmax78
 
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