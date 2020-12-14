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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Дякую. Дуже ціную це бажання допомогти. Але кавалірка знаходиться на консервації зараз.


Пропоную ті самі умови. Але дешевше. Згоден на 95$
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Друзі, ви розумієте різницю між "показувати квартиру з новим ремонтом в якій ніхто не живе" і "показувати квартиру в якій хтось живе", навіть такий охайний як Інвестор К або Уапрофі? Це зовсім інший емоційний стан. А емоційний стан це дуже важливо коли ми продаємо лакшері речі. Тому прошу мене вибачити, але тему тимчасового проживання за комуналь та покази можна закрити.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:09

  airmax78 написав:Друзі, ви розумієте різницю між "показувати квартиру з новим ремонтом в якій ніхто не живе" і "показувати квартиру в якій хтось живе", навіть такий охайний як Інвестор К або Уапрофі? Це зовсім інший емоційний стан. А емоційний стан це дуже важливо коли ми продаємо лакшері речі. Тому прошу мене вибачити, але тему тимчасового проживання за комуналь та покази можна закрити.


Зрозуміло. Якщо передумаєте - звертайтесь. Друзі Вам завжди допоможуть. :D
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:12

Индекс airmax78Composite показывает на очень высокую вероятность применения ядерного оружия.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:17

  UA написав:Индекс airmax78Composite показывает на очень высокую вероятность применения ядерного оружия.

Проміневий опік вам на язик!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Тому прошу мене вибачити, але тему тимчасового проживання за комуналь та покази можна закрити.

Навіть Долярчику безкоштовно не дасте пожити??
А якщо він ще кілька разів розкаже, що він вас захищає, і все буде Україна, то теж ні?? Не цінуєте ви фронтовиків, сидячи в Австріях отих. Серця у вас нема.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:23

  airmax78 написав:
  UA написав:Индекс airmax78Composite показывает на очень высокую вероятность применения ядерного оружия.

Проміневий опік вам на язик!

Варшава и Лондон имеют хорошую систему противоракетной обороны.
А Вена что имеет?
Австрия как и Украина не в НАТО, можно безнаказанно применять.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Я згадую Ремарка, Триумфальну арку та євреїв (до яких я не маю жодного відношення) що були вимушені продавати полотна Ван Гога за декілька тисяч доларів "доброжелателям", щоб оплатити документи та квітки у відрядження до Нью-Йорку або Вашингтону. Ніколи знову!
Слава Богу, Ви у безпеці! А за вашу квіточку ви виставили ціну, яка не відповідає реаліям часу та практично відсутнього попиту з дуже сумнівними перспективами. Тому, ви описали не вашу історію. Ваша історія інша добрий Самарянин вирішив допомогти у вирішенні задачі, яку практично на зараз вирішити неможливо, а ви його за це хочете віддячити розстрілом.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:45

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Индекс airmax78Composite показывает на очень высокую вероятность применения ядерного оружия.

Проміневий опік вам на язик!

Варшава и Лондон имеют хорошую систему противоракетной обороны.
А Вена что имеет?
Австрия как и Украина не в НАТО, можно безнаказанно применять.

Відень має 5 Flak Towers. Кожна башта розрахована на 10000 людей. Цілих 2 недалеко від мого будинку. Повітряну тревогу на цьому тижні перевіряли - працює. Калій-йодід всім дітям у школах роздали. Відень готовий до ніщівного ядерного удару на 110%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:49

  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат.

В 2019 там ракеты не летали

Абсолютно вірно.
Зараз вже інша реальність.
На місті пана Реуса я би вже поставиа ціну в 1400 за квадрат.
Місяць не сприйняття адекватно реальності повинен чогось коштувати!!!
somilitark
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