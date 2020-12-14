Пропоную ті самі умови. Але дешевше. Згоден на 95$
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Друзі, ви розумієте різницю між "показувати квартиру з новим ремонтом в якій ніхто не живе" і "показувати квартиру в якій хтось живе", навіть такий охайний як Інвестор К або Уапрофі? Це зовсім інший емоційний стан. А емоційний стан це дуже важливо коли ми продаємо лакшері речі. Тому прошу мене вибачити, але тему тимчасового проживання за комуналь та покази можна закрити.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:09
Зрозуміло. Якщо передумаєте - звертайтесь. Друзі Вам завжди допоможуть.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:12
Индекс airmax78Composite показывает на очень высокую вероятность применения ядерного оружия.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:17
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Навіть Долярчику безкоштовно не дасте пожити??
А якщо він ще кілька разів розкаже, що він вас захищає, і все буде Україна, то теж ні?? Не цінуєте ви фронтовиків, сидячи в Австріях отих. Серця у вас нема.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:23
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Слава Богу, Ви у безпеці! А за вашу квіточку ви виставили ціну, яка не відповідає реаліям часу та практично відсутнього попиту з дуже сумнівними перспективами. Тому, ви описали не вашу історію. Ваша історія інша добрий Самарянин вирішив допомогти у вирішенні задачі, яку практично на зараз вирішити неможливо, а ви його за це хочете віддячити розстрілом.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:45
Відень має 5 Flak Towers. Кожна башта розрахована на 10000 людей. Цілих 2 недалеко від мого будинку. Повітряну тревогу на цьому тижні перевіряли - працює. Калій-йодід всім дітям у школах роздали. Відень готовий до ніщівного ядерного удару на 110%.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:49
Абсолютно вірно.
Зараз вже інша реальність.
На місті пана Реуса я би вже поставиа ціну в 1400 за квадрат.
Місяць не сприйняття адекватно реальності повинен чогось коштувати!!!
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