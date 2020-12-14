Я серйозна та відповідальна людина, яка відповідає за свої слова, тому змінювати ціну пропозиції не буду навіть, якщо ринкова ціна вже нижча, готовий покрити збитки за свій кошт.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я серйозна та відповідальна людина, яка відповідає за свої слова, тому змінювати ціну пропозиції не буду навіть, якщо ринкова ціна вже нижча, готовий покрити збитки за свій кошт.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:08
Я Вас у цьому не підтримаю!
Ситуація в економіці дуже важка і вона рухається в гірший бік, приблизно нагадує як важка каменюка летить з гори.
Гадаю, що ми всі ще не усвідомили реальність яка нас очікує.
Новий голова НБУ з команди однотурового президента і жіночки, яка шукала еквелебріріум дефолтним девалом в 14-15-хх роках.
Гадаю пан Пишний теж буде стверджувати, що курс 100 грн за долар то ліки для економіки.
Тому не треба цього гусарства, можливо через півроку і 1000 то буде справжнє меценатство.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:09
Не, Доллярчика пускать нельзя сразу по трем причинам.
1. Старлинк, говорят, дырявит потолок во время работы, слишком мощный поток данных идет. Вообще-то это неправда, но Доллярчик посокрушается, что ему достался слабый Старлинк и, вздохнув, проделает всю эту работу при помощи бура.
2. Он же потом весь форум нафиг засрет флудом, распираемый собственной значимостью.
3. Нарисуется проблема с соседями: Доллярчик будет обходить дом нон-стоп, уведомляя всех, что он теперь тут живет, а когда ему перестанут открывать, начнет орать об этом с балкона в любое время дня и ночи. Опять же, надписи маркером по всему дому от чердака до лифта "тут був Долярчик" совсем не обрадуют соседей.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Друзі, дуже дякую за всі пропозиції та щире бажання допомогти ближньому, що знаходиться на чужині у скрутному становищі. Особисті луснуть від пропозицій. Я дуже зворушений всім цим: ми, українці, найкарщі!
Але розумію що ринок ще не готовий до моєї квіточки. Це ринок немитих буряків та картоплі - троянди тут не на часі. Тому поки що знімаю свою квартиру з продажу. Всім ще раз дякую!
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