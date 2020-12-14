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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10313103141031510316

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  somilitark написав:Абсолютно вірно.
Зараз вже інша реальність.
На місті пана Реуса я би вже поставиа ціну в 1400 за квадрат.
Місяць не сприйняття адекватно реальності повинен чогось коштувати!!!
Я серйозна та відповідальна людина, яка відповідає за свої слова, тому змінювати ціну пропозиції не буду навіть, якщо ринкова ціна вже нижча, готовий покрити збитки за свій кошт.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:08

  reus написав:
  somilitark написав:Абсолютно вірно.
Зараз вже інша реальність.
На місті пана Реуса я би вже поставиа ціну в 1400 за квадрат.
Місяць не сприйняття адекватно реальності повинен чогось коштувати!!!
Я серйозна та відповідальна людина, яка відповідає за свої слова, тому змінювати ціну пропозиції не буду навіть, якщо ринкова ціна вже нижча, готовий покрити збитки за свій кошт.

Я Вас у цьому не підтримаю!
Ситуація в економіці дуже важка і вона рухається в гірший бік, приблизно нагадує як важка каменюка летить з гори.
Гадаю, що ми всі ще не усвідомили реальність яка нас очікує.
Новий голова НБУ з команди однотурового президента і жіночки, яка шукала еквелебріріум дефолтним девалом в 14-15-хх роках.
Гадаю пан Пишний теж буде стверджувати, що курс 100 грн за долар то ліки для економіки.
Тому не треба цього гусарства, можливо через півроку і 1000 то буде справжнє меценатство.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:09

  Hotab написав:
  airmax78 написав:Тому прошу мене вибачити, але тему тимчасового проживання за комуналь та покази можна закрити.

Навіть Долярчику безкоштовно не дасте пожити??
А якщо він ще кілька разів розкаже, що він вас захищає, і все буде Україна, то теж ні?? Не цінуєте ви фронтовиків, сидячи в Австріях отих. Серця у вас нема.

Не, Доллярчика пускать нельзя сразу по трем причинам.
1. Старлинк, говорят, дырявит потолок во время работы, слишком мощный поток данных идет. Вообще-то это неправда, но Доллярчик посокрушается, что ему достался слабый Старлинк и, вздохнув, проделает всю эту работу при помощи бура.
2. Он же потом весь форум нафиг засрет флудом, распираемый собственной значимостью.
3. Нарисуется проблема с соседями: Доллярчик будет обходить дом нон-стоп, уведомляя всех, что он теперь тут живет, а когда ему перестанут открывать, начнет орать об этом с балкона в любое время дня и ночи. Опять же, надписи маркером по всему дому от чердака до лифта "тут був Долярчик" совсем не обрадуют соседей.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  antey1969 написав:Не, Доллярчика пускать нельзя сразу по трем причинам.

Долярчику така хата не потрібна - туди на паркомісце БМП-2 не влазить )))
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 10:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Друзі, дуже дякую за всі пропозиції та щире бажання допомогти ближньому, що знаходиться на чужині у скрутному становищі. Особисті луснуть від пропозицій. Я дуже зворушений всім цим: ми, українці, найкарщі!
Але розумію що ринок ще не готовий до моєї квіточки. Це ринок немитих буряків та картоплі - троянди тут не на часі. Тому поки що знімаю свою квартиру з продажу. Всім ще раз дякую!
airmax78
 
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