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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10311103121031310314

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 23:15

ещё юмор

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baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 23:58

  reus написав:
  airmax78 написав:Не кажіть так, тому що це робить очевидним що Ви пропонуєте 300 дол.США за метр під ремонт в центрі Києва в будинку з напівмодними мопами з краєвидом на пів-Києва (на кращу його половину). Ви ж розумієте що це мародерство і у військовий час за це призначають розстріл.
Настане час, коли моя пропозиція буде дуже цікавою, але потяг вже пішов, а я потраплю у категорію меценатів, що не відбулися і Вам буде стидно, що ви хтіли призначити розстріл людині, яка вам бажала добра.

Я згадую Ремарка, Триумфальну арку та євреїв (до яких я не маю жодного відношення) що були вимушені продавати полотна Ван Гога за декілька тисяч доларів "доброжелателям", щоб оплатити документи та квітки у відрядження до Нью-Йорку або Вашингтону. Ніколи знову!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 01:57

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат. Додайте до цієї ціни 1.2 куе за квадрат за ремонт, меблі та техніку і отримаєте собівартість в долярах 2019 року. В сьогоднішніх, побитих інфляційною моллю долярах - це рівно 350 куо і ні на доляр менше.
В мене ця ціна прописана в техпаспорті.

На вторинці не має значення собівартість, звісно якщо реально є бажання продати. В умовах війни, коли будь-який будинок може перетворитися на сміття, 1,5 куе дуже пристойна пропозиція. Навіть якщо і уціліє, то країну чекають дуже непрості економічні часи, і Ви краще за мене, це розумієте. Я у 2015 ФК1 купував трохи більше за 1куе за квадрат, так тоді ризики були набагато нижчими, а зараз 1,5 куе, це дуже цікаво повинно бути для продавця на мій погляд.

Ніт. Україну ось-ось затопить грошима. Навіть наша прачечна планує прийняти участь.


Ну так как затопит так и приходите.
Пока 120 куе - сказочно щедрое предложение.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Я згадую Ремарка, Триумфальну арку та євреїв (до яких я не маю жодного відношення) що були вимушені продавати полотна Ван Гога за декілька тисяч доларів "доброжелателям", щоб оплатити документи та квітки у відрядження до Нью-Йорку або Вашингтону. Ніколи знову!
Слава Богу, Ви у безпеці! А за вашу квіточку ви виставили ціну, яка не відповідає реаліям часу та практично відсутнього попиту з дуже сумнівними перспективами. Тому, ви описали не вашу історію. Ваша історія інша добрий Самарянин вирішив допомогти у вирішенні задачі, яку практично на зараз вирішити неможливо, а ви його за це хочете віддячити розстрілом.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Какая жестокость - вот так взять и стереть всю утреннюю переписку...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:41

  airmax78 написав:Какая жестокость - вот так взять и стереть всю утреннюю переписку...

Вы просто поставили неприятную точку про снятие квартиры с продажи )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:19

  stm написав:
  airmax78 написав:Какая жестокость - вот так взять и стереть всю утреннюю переписку...

Вы просто поставили неприятную точку про снятие квартиры с продажи )))

Але ж я всім дуже подякував. Стільки добрих слів написав.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:24

  airmax78 написав:
  stm написав:
  airmax78 написав:Какая жестокость - вот так взять и стереть всю утреннюю переписку...

Вы просто поставили неприятную точку про снятие квартиры с продажи )))

Але ж я всім дуже подякував. Стільки добрих слів написав.

Мы все будем помнить Вашу вежливость и скрытые плинтуса, но не сможем простить эти шторы...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 13:51

Получил удовольствие от прочтения процесса торга двух интеллектуалов с чувством юмора - reus и airmax78.
Просьба к модераторам - не удаляйте, это классика
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:49

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:
  airmax78 написав:Ну які 1.5 куе за квадрат, коли там голі стіни в 2019, до тузємуна, коштували 1.9 куе за квадрат.

В 2019 там ракеты не летали

В 2019 в Києві NASAMS та IRIS-T не стояли. Так що те на те й виходить.

То чому ви досі не в Кийові? Не в своїй прєлесці (раз все так добре)? А в якомусь тарганнику на чужині?
  airmax78 написав:А Києв - це зараз столиця демократичного світу. У всіх на вустах.

Ага-ага, з нетерпінням чекаємо!
Ромасик
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