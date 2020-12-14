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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10312103131031410315

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:57

Будь-ласка,може хто орієнтуеться в цінах по Чернігову. 950 долл за 1 кв.м з ремонтом. Це адекватна ціна,чі треба торгуватися?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/107kv-m-tsentr-avtonomka-prodam-shikarnuyu-2-komn-kv-po-ul-kotsyubinskogo-IDPLyR7.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-komn-kvartira-116m2-s-remontom-v-novom-dome-v-tsentre-chernigova-ki-IDPpVpi.html
mann
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:38

  mann написав:Будь-ласка,може хто орієнтуеться в цінах по Чернігову. 950 долл за 1 кв.м з ремонтом. Це адекватна ціна,чі треба торгуватися?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/107kv-m-tsentr-avtonomka-prodam-shikarnuyu-2-komn-kv-po-ul-kotsyubinskogo-IDPLyR7.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-komn-kvartira-116m2-s-remontom-v-novom-dome-v-tsentre-chernigova-ki-IDPpVpi.html

Докиньте полтос и Реус Вам продаст гораздо лучше квартиру с несравнимо лучшими ремонтом и мебелью в центре Киева. Если Реус не продаст, то тут на ветке есть масса желающих которые продадут. Я сегодня утром это понял. Жаль что все потерли.
airmax78
 
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