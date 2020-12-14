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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:57
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mann
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:38
Докиньте полтос и Реус Вам продаст гораздо лучше квартиру с несравнимо лучшими ремонтом и мебелью в центре Киева. Если Реус не продаст, то тут на ветке есть масса желающих которые продадут. Я сегодня утром это понял. Жаль что все потерли.
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airmax78
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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