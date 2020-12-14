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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:57
Будь-ласка,може хто орієнтуеться в цінах по Чернігову. 950 долл за 1 кв.м з ремонтом. Це адекватна ціна,чі треба торгуватися?
Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:38
Докиньте полтос и Реус Вам продаст гораздо лучше квартиру с несравнимо лучшими ремонтом и мебелью в центре Киева. Если Реус не продаст, то тут на ветке есть масса желающих которые продадут. Я сегодня утром это понял. Жаль что все потерли.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:02
Якщо нема можливості встановити котел на дровах або вугіллі, то не треба брати.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Конечно бы продал, но поскольку у меня нечего продавать, то я покупаю!
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