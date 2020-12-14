Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:02

Блин, жалею что с 8-00 до 14-00 был на работе и не читал эту ветку.

Наверняка был полный шик...

Понты (голые босые и даже без Айфона 14 и зубов) соревновались с реальностью...

Пишут, что все удалили...

Это же было наверняка соревнование "меча и орала", "города и деревни", "инь и янь", "лириков и физиков"...

Как писал Борис Слуцкий:

"Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне.

Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе".

Билл Гейтс говорил, что в образовании и в "Майкрософт" ему совершенно не нужны лирики, а нужны хорошие математики и программисты.

Это то, что я всегда говорил: "Купите наконец-то калькулятор: не жалейте на него денег".