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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10313103141031510316>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:57

Будь-ласка,може хто орієнтуеться в цінах по Чернігову. 950 долл за 1 кв.м з ремонтом. Це адекватна ціна,чі треба торгуватися?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/107kv-m-tsentr-avtonomka-prodam-shikarnuyu-2-komn-kv-po-ul-kotsyubinskogo-IDPLyR7.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-komn-kvartira-116m2-s-remontom-v-novom-dome-v-tsentre-chernigova-ki-IDPpVpi.html
mann
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:38

  mann написав:Будь-ласка,може хто орієнтуеться в цінах по Чернігову. 950 долл за 1 кв.м з ремонтом. Це адекватна ціна,чі треба торгуватися?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/107kv-m-tsentr-avtonomka-prodam-shikarnuyu-2-komn-kv-po-ul-kotsyubinskogo-IDPLyR7.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-komn-kvartira-116m2-s-remontom-v-novom-dome-v-tsentre-chernigova-ki-IDPpVpi.html

Докиньте полтос и Реус Вам продаст гораздо лучше квартиру с несравнимо лучшими ремонтом и мебелью в центре Киева. Если Реус не продаст, то тут на ветке есть масса желающих которые продадут. Я сегодня утром это понял. Жаль что все потерли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:02

  mann написав:Будь-ласка,може хто орієнтуеться в цінах по Чернігову. 950 долл за 1 кв.м з ремонтом. Це адекватна ціна,чі треба торгуватися?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/107kv-m-tsentr-avtonomka-prodam-shikarnuyu-2-komn-kv-po-ul-kotsyubinskogo-IDPLyR7.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-komn-kvartira-116m2-s-remontom-v-novom-dome-v-tsentre-chernigova-ki-IDPpVpi.html

Якщо нема можливості встановити котел на дровах або вугіллі, то не треба брати.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Докиньте полтос и Реус Вам продаст гораздо лучше квартиру с несравнимо лучшими ремонтом и мебелью в центре Киева. Если Реус не продаст, то тут на ветке есть масса желающих которые продадут. Я сегодня утром это понял. Жаль что все потерли.
Конечно бы продал, но поскольку у меня нечего продавать, то я покупаю!
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:02

Блин, жалею что с 8-00 до 14-00 был на работе и не читал эту ветку.
Наверняка был полный шик...
Понты (голые босые и даже без Айфона 14 и зубов) соревновались с реальностью...
Пишут, что все удалили...
Это же было наверняка соревнование "меча и орала", "города и деревни", "инь и янь", "лириков и физиков"...
Как писал Борис Слуцкий:
"Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе".
Билл Гейтс говорил, что в образовании и в "Майкрософт" ему совершенно не нужны лирики, а нужны хорошие математики и программисты.
Это то, что я всегда говорил: "Купите наконец-то калькулятор: не жалейте на него денег".
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 07 жов, 2022 20:14, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:13

  akurt написав:Блин, жалею что с 8-00 до 14-00 был на работе и не читал эту ветку.
Наверняка был полный шик...
Понты (голые босые и даже без Айфона 14 и зубов) соревновались с реальностью...
Пишут, что все удалили...
Это же было наверняка соревнование "меча и орала", "города и деревни", "инь и янь", "лирики и физики"...
Как писал Борис Слуцкий:
"Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе".

наверное переработали с 8 до 14
Но почему-то написали в 21:00+ :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:15

  pesikot написав:наверное переработали с 8 до 14
Но почему-то написали в 21:00+ :)

А я спал до 18-00 - тренировка перед отлётом во вторник в San Francisco, трудно там переносится смена часовых поясов на минус 10 часов.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:59

  akurt написав:
  pesikot написав:наверное переработали с 8 до 14
Но почему-то написали в 21:00+ :)

А я спал до 18-00 - тренировка перед отлётом во вторник в San Francisco, трудно там переносится смена часовых поясов на минус 10 часов.

То я и кажу, переработали, бідако :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:04

Не переробив, але ж Ви знаєте: робота з людьми забирає більше енергії, ніж робота металурга/залізничника/агронома/кінолога/програміста/економіста і так далі.
Потрібно терпіння та такт.
А Ви, пане pesikot, сьогодні працювали, чи байдикували?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 07 жов, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:42

  akurt написав:Не переробив, але ж Ви знаєте: робота з людьми забирає більше енергії, ніж робота металурга/залізничника/агронома/кінолога/програміста/економіста і так далі.
Потрібно терпіння та такт.
А Ви, пане pesikot, сьогодні працювали, чи байдикували?

Байдикував, дуже файна була погода для прогулянок з панянкою
Що я і робив :)
pesikot
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