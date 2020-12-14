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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:57
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mann
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 17:38
Докиньте полтос и Реус Вам продаст гораздо лучше квартиру с несравнимо лучшими ремонтом и мебелью в центре Киева. Если Реус не продаст, то тут на ветке есть масса желающих которые продадут. Я сегодня утром это понял. Жаль что все потерли.
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airmax78
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:02
Якщо нема можливості встановити котел на дровах або вугіллі, то не треба брати.
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Hotab
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 18:04
airmax78 написав:
Докиньте полтос и Реус Вам продаст гораздо лучше квартиру с несравнимо лучшими ремонтом и мебелью в центре Киева. Если Реус не продаст, то тут на ветке есть масса желающих которые продадут. Я сегодня утром это понял. Жаль что все потерли.
Конечно бы продал, но поскольку у меня нечего продавать, то я покупаю!
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reus
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:02
Блин, жалею что с 8-00 до 14-00 был на работе и не читал эту ветку.
Наверняка был полный шик...
Понты (голые босые и даже без Айфона 14 и зубов) соревновались с реальностью...
Пишут, что все удалили...
Это же было наверняка соревнование "меча и орала", "города и деревни", "инь и янь", "лириков и физиков"...
Как писал Борис Слуцкий:
"Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе".
Билл Гейтс говорил, что в образовании и в "Майкрософт" ему совершенно не нужны лирики, а нужны хорошие математики и программисты.
Это то, что я всегда говорил: "Купите наконец-то калькулятор: не жалейте на него денег".
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 07 жов, 2022 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:13
akurt написав:
Блин, жалею что с 8-00 до 14-00 был на работе
и не читал эту ветку.
Наверняка был полный шик...Понты
(голые босые и даже без Айфона 14 и зубов) соревновались с реальностью
...
Пишут, что все удалили...
Это же было наверняка соревнование "меча и орала
", "города и деревни
", "инь и янь
", "лирики и физики
"...
Как писал Борис Слуцкий
:
"Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе
".
наверное переработали с 8 до 14
Но почему-то написали в 21:00+
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pesikot
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:15
pesikot написав:
наверное переработали с 8 до 14
Но почему-то написали в 21:00+
А я спал до 18-00 - тренировка перед отлётом во вторник в San Francisco, трудно там переносится смена часовых поясов на минус 10 часов.
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akurt
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 20:59
akurt написав: pesikot написав:
наверное переработали с 8 до 14
Но почему-то написали в 21:00+
А я спал до 18-00 - тренировка перед отлётом во вторник в San Francisco, трудно там переносится смена часовых поясов на минус 10 часов.
То я и кажу, переработали, бідако
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pesikot
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:04
Не переробив, але ж Ви знаєте: робота з людьми забирає більше енергії, ніж робота металурга/залізничника/агронома/кінолога/програміста/економіста і так далі.
Потрібно терпіння та такт.
А Ви, пане pesikot, сьогодні працювали, чи байдикували?
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 07 жов, 2022 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:42
akurt написав:
Не переробив, але ж Ви знаєте: робота з людьми забирає більше енергії, ніж робота металурга/залізничника/агронома/кінолога/програміста/економіста і так далі.
Потрібно терпіння та такт.
А Ви, пане pesikot
, сьогодні працювали, чи байдикували?
Байдикував, дуже файна була погода для прогулянок з панянкою
Що я і робив
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pesikot
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