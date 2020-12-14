А що робить на форумі турецький пройдисвіт, відомий любитель дешевих оселедців і "вигідних" кредитів в лірах?
Тут не подають по п'ятницям!
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 21:44
А що робить на форумі турецький пройдисвіт, відомий любитель дешевих оселедців і "вигідних" кредитів в лірах?
Тут не подають по п'ятницям!
Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:11
Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???
О масштабах разрушенийв городе от кацапских бомбёжек не в курсе
Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:13
Это шутка
Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Звичайно, що шутка. Проте, така , саркастична.. Доречі, гарячої води в місті здається наразі нема).
Місто досягається будь-якою С-300 чи Смерч з Білорусі, а тут хтось хоче 100+ куе дістати і покласти. Сміливо.
До слова, нинішні зарплати в Чернігові такі, що 100+ куе на руках - це Бог.
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