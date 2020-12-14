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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:11
Hotab написав:
Якщо нема можливості встановити котел на дровах або вугіллі, то не треба брати.
Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???
О масштабах разрушенийв городе от кацапских бомбёжек не в курсе
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:13
барабашов написав: Hotab написав:
Якщо нема можливості встановити котел на дровах або вугіллі, то не треба брати.
Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???
О масштабах разрушенийв городе от кацапских бомбёжек не в курсе
Это шутка
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pesikot
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:35
барабашов написав:
Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???
Звичайно, що шутка. Проте, така , саркастична.. Доречі, гарячої води в місті здається наразі нема).
Місто досягається будь-якою С-300 чи Смерч з Білорусі, а тут хтось хоче 100+ куе дістати і покласти. Сміливо.
До слова, нинішні зарплати в Чернігові такі, що 100+ куе на руках - це Бог.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 23:43
Hotab
По цене согласен
В ноябре свой объект получше и намного и немного поубитее отдал по 990 за метр
За 10 месяцев условия продажи намного изменились, тем более после марта в Чернигове
Зарплата то дело такое, у вас она намного больше моего дохода, но в вертушке и катапульты то нет, в чём и было преимущество Красноярцева(в Чернигове?)
Считаю что цена даже в Киеве - продукт непротивления сторон, знаю почём у нас реально что-то уходит, и сказки про 3-4-5куе за метр на немалых объектах сейчас, при их копеечной аренде в пересчёте на цену продажи, считаю фантазиями нездоровых людей.
€йру удачи в продаже если не звездит и реально австриякой решил стать, но намёк от Реуса про Софию абсолютно правильный, 5млн баб, детей и Коль-Митболовцев сдёрнули и пока мало кто намыливается назад
Конечно из них 99,99% не потянут прелесть без штор даже при 1,5 за метр, но при 1 за метр бабка надвое сказала
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 23:45
Hotab написав: барабашов написав:
Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???
Звичайно, що шутка. Проте, така , саркастична.. Доречі, гарячої води в місті здається наразі нема).
Місто досягається будь-якою С-300 чи Смерч з Білорусі, а тут хтось хоче 100+ куе дістати і покласти. Сміливо.
До слова, нинішні зарплати в Чернігові такі, що 100+ куе на руках - це Бог.
За 100к на руках в Чернигов соседи могут и бронегруппу выслать.)
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Додано: Суб 08 жов, 2022 00:03
Чернигов превратится в районный центр ввиду депопуляции.
Правильно пишут, за такие деньги только придурок купит тут жилье, если есть огромный выбор в Киеве.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 00:04
барабашов написав:
, у вас она намного больше моего дохода
Та може і ні. Державна авіація вона така. Платять скільки можуть.
Зараз є пропозиції по комерційній авіації (звичайно що робота на африканських помийках) , там зараз не вистачає пілотів, багато призвалось. І комерси на державному рівні вирішують по виїзду пілотів за кордон. Але! Важко і самому собі, і всім близьким пояснити, як залишив країну в стані війни, і пішов долари колотити. Тому, все на паузі і наближаємо перемогу. Потім гроші.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 08 жов, 2022 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 00:05
Damien написав:
Получил удовольствие от прочтения процесса торга двух интеллектуалов с чувством юмора - reus и airmax78.
Просьба к модераторам - не удаляйте, это классика
Модерация убивает форум. Вангую через 5 лет, тут будет пустота.
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