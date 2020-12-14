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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10313103141031510316

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:11

  Hotab написав:
  mann написав:Будь-ласка,може хто орієнтуеться в цінах по Чернігову. 950 долл за 1 кв.м з ремонтом. Це адекватна ціна,чі треба торгуватися?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/107kv-m-tsentr-avtonomka-prodam-shikarnuyu-2-komn-kv-po-ul-kotsyubinskogo-IDPLyR7.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-komn-kvartira-116m2-s-remontom-v-novom-dome-v-tsentre-chernigova-ki-IDPpVpi.html

Якщо нема можливості встановити котел на дровах або вугіллі, то не треба брати.

Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???
О масштабах разрушенийв городе от кацапских бомбёжек не в курсе
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:13

  барабашов написав:
  Hotab написав:
  mann написав:Будь-ласка,може хто орієнтуеться в цінах по Чернігову. 950 долл за 1 кв.м з ремонтом. Це адекватна ціна,чі треба торгуватися?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/107kv-m-tsentr-avtonomka-prodam-shikarnuyu-2-komn-kv-po-ul-kotsyubinskogo-IDPLyR7.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-komn-kvartira-116m2-s-remontom-v-novom-dome-v-tsentre-chernigova-ki-IDPpVpi.html

Якщо нема можливості встановити котел на дровах або вугіллі, то не треба брати.

Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???
О масштабах разрушенийв городе от кацапских бомбёжек не в курсе

Это шутка
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 22:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???

Звичайно, що шутка. Проте, така , саркастична.. Доречі, гарячої води в місті здається наразі нема).
Місто досягається будь-якою С-300 чи Смерч з Білорусі, а тут хтось хоче 100+ куе дістати і покласти. Сміливо.
До слова, нинішні зарплати в Чернігові такі, що 100+ куе на руках - це Бог.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 23:43

Hotab
По цене согласен
В ноябре свой объект получше и намного и немного поубитее отдал по 990 за метр
За 10 месяцев условия продажи намного изменились, тем более после марта в Чернигове
Зарплата то дело такое, у вас она намного больше моего дохода, но в вертушке и катапульты то нет, в чём и было преимущество Красноярцева(в Чернигове?)
Считаю что цена даже в Киеве - продукт непротивления сторон, знаю почём у нас реально что-то уходит, и сказки про 3-4-5куе за метр на немалых объектах сейчас, при их копеечной аренде в пересчёте на цену продажи, считаю фантазиями нездоровых людей.
€йру удачи в продаже если не звездит и реально австриякой решил стать, но намёк от Реуса про Софию абсолютно правильный, 5млн баб, детей и Коль-Митболовцев сдёрнули и пока мало кто намыливается назад
Конечно из них 99,99% не потянут прелесть без штор даже при 1,5 за метр, но при 1 за метр бабка надвое сказала
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 23:45

  Hotab написав:
  барабашов написав:Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???

Звичайно, що шутка. Проте, така , саркастична.. Доречі, гарячої води в місті здається наразі нема).
Місто досягається будь-якою С-300 чи Смерч з Білорусі, а тут хтось хоче 100+ куе дістати і покласти. Сміливо.
До слова, нинішні зарплати в Чернігові такі, що 100+ куе на руках - це Бог.

За 100к на руках в Чернигов соседи могут и бронегруппу выслать.)
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 00:03

  mann написав:Будь-ласка,може хто орієнтуеться в цінах по Чернігову. 950 долл за 1 кв.м з ремонтом. Це адекватна ціна,чі треба торгуватися?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/107kv-m-tsentr-avtonomka-prodam-shikarnuyu-2-komn-kv-po-ul-kotsyubinskogo-IDPLyR7.html
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-komn-kvartira-116m2-s-remontom-v-novom-dome-v-tsentre-chernigova-ki-IDPpVpi.html

Чернигов превратится в районный центр ввиду депопуляции.
Правильно пишут, за такие деньги только придурок купит тут жилье, если есть огромный выбор в Киеве.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 00:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:, у вас она намного больше моего дохода

Та може і ні. Державна авіація вона така. Платять скільки можуть.
Зараз є пропозиції по комерційній авіації (звичайно що робота на африканських помийках) , там зараз не вистачає пілотів, багато призвалось. І комерси на державному рівні вирішують по виїзду пілотів за кордон. Але! Важко і самому собі, і всім близьким пояснити, як залишив країну в стані війни, і пішов долари колотити. Тому, все на паузі і наближаємо перемогу. Потім гроші.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 08 жов, 2022 00:06, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 00:05

  Damien написав:Получил удовольствие от прочтения процесса торга двух интеллектуалов с чувством юмора - reus и airmax78.
Просьба к модераторам - не удаляйте, это классика

Модерация убивает форум. Вангую через 5 лет, тут будет пустота.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 01:14

  Zebra написав:
  Damien написав:Получил удовольствие от прочтения процесса торга двух интеллектуалов с чувством юмора - reus и airmax78.
Просьба к модераторам - не удаляйте, это классика

Модерация убивает форум. Вангую через 5 лет, тут будет пустота.


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По условиям ветки, модерации там особо делать нечего.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 07:32

  Zebra написав:

Чернигов превратится в районный центр ввиду депопуляции.
Правильно пишут, за такие деньги только придурок купит тут жилье, если есть огромный выбор в Киеве.[/quote]

Вы из какого города?
Может когда-то и превратится в райцентр,но сейчас на дорогах в городе пробки.
Да, за такие деньги можно и в Киеве купить, а работу как перенести из Чернигова в Киев?
Немного наблюдаю за движняком на ОЛХ и т.д.- обьекты в районе 50 тыс. долл не улетают,но и не висят по 3 месяца в продаже. Многие обьекты ближе к 100 тыс.долл с конца мая продаются...
mann
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