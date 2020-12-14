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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:11

  барабашов написав:Считаю что цена даже в Киеве - продукт непротивления сторон, знаю почём у нас реально что-то уходит, и сказки про 3-4-5куе за метр на немалых объектах сейчас, при их копеечной аренде в пересчёте на цену продажи, считаю фантазиями нездоровых людей.

Интересны мотивы фантазий этих нездоровых людей
Всеми деньгами в дорогой (непродаваемой) недвижимости?
Профессиональная привычка, не могут с собой ничего поделать.
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:17

  Hotab написав:
  барабашов написав:Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???

Звичайно, що шутка. Проте, така , саркастична.. Доречі, гарячої води в місті здається наразі нема).

Гарячої води в місті немає
З опаленням теж є питання
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:23

  Zebra написав:Чернигов превратится в районный центр ввиду депопуляции.

Депопуляция ?
Да утром и вечером такие пробки на дорогах, шо капец
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:11

  pesikot написав:
  Zebra написав:Чернигов превратится в районный центр ввиду депопуляции.

Депопуляция ?
Да утром и вечером такие пробки на дорогах, шо капец

Вау!
Є Київ Реуса-Фейслеса, є Чернігів ПесіКота.
Ну-ну.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 09:13

  Hotab написав:
  барабашов написав:Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???

Звичайно, що шутка. Проте, така , саркастична.. Доречі, гарячої води в місті здається наразі нема).
Місто досягається будь-якою С-300 чи Смерч з Білорусі, а тут хтось хоче 100+ куе дістати і покласти. Сміливо.
До слова, нинішні зарплати в Чернігові такі, що 100+ куе на руках - це Бог.

Навіть 30 000 на руках для Чернігова - це як міліард для Нью-Йорка
Frant
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