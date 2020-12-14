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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 жов, 2022 08:11
барабашов написав:
Считаю что цена даже в Киеве - продукт непротивления сторон, знаю почём у нас реально что-то уходит, и сказки про 3-4-5куе за метр на немалых объектах сейчас, при их копеечной аренде в пересчёте на цену продажи, считаю фантазиями нездоровых людей.
Интересны мотивы фантазий этих нездоровых людей
Всеми деньгами в дорогой (непродаваемой) недвижимости?
Профессиональная привычка, не могут с собой ничего поделать.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 08:17
Hotab написав: барабашов написав:
Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???
Звичайно, що шутка. Проте, така , саркастична.. Доречі, гарячої води в місті здається наразі нема).
Гарячої води в місті немає
З опаленням теж є питання
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Додано: Суб 08 жов, 2022 08:23
Zebra написав:
Чернигов превратится в районный центр ввиду депопуляции.
Депопуляция ?
Да утром и вечером такие пробки на дорогах, шо капец
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Додано: Суб 08 жов, 2022 09:11
pesikot написав: Zebra написав:
Чернигов превратится в районный центр ввиду депопуляции.
Депопуляция ?
Да утром и вечером такие пробки на дорогах, шо капец
Вау!
Є Київ Реуса-Фейслеса, є Чернігів ПесіКота.
Ну-ну.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 09:13
Hotab написав: барабашов написав:
Это шутка или в городе вообще отопления в эту зиму не будет???
Звичайно, що шутка. Проте, така , саркастична.. Доречі, гарячої води в місті здається наразі нема).
Місто досягається будь-якою С-300 чи Смерч з Білорусі, а тут хтось хоче 100+ куе дістати і покласти. Сміливо.
До слова, нинішні зарплати в Чернігові такі, що 100+ куе на руках - це Бог.
Навіть 30 000 на руках для Чернігова - це як міліард для Нью-Йорка
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