Тут є сотня чинників які треба врахувати, так просто не відповісиш.
Треба розуміти - чи постійна робота, власні/кошти кредит, сімя і т.д. і т.п.
Щою не вийшло щоб через пів року як Міксімка драпати через кордон залишивши житло
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Додано: Суб 08 жов, 2022 12:18
Тут є сотня чинників які треба врахувати, так просто не відповісиш.
Треба розуміти - чи постійна робота, власні/кошти кредит, сімя і т.д. і т.п.
Щою не вийшло щоб через пів року як Міксімка драпати через кордон залишивши житло
Додано: Суб 08 жов, 2022 12:21
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