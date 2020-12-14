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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10314103151031610317

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 132
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 12:18

  mann написав:ось і стою перед вибором- купляти житло зараз чи знімати житло і чекати( падіння ціни,Перемоги...).


Тут є сотня чинників які треба врахувати, так просто не відповісиш.
Треба розуміти - чи постійна робота, власні/кошти кредит, сімя і т.д. і т.п.

Щою не вийшло щоб через пів року як Міксімка драпати через кордон залишивши житло :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 12:21

  Hotab написав:Зараз є пропозиції по комерційній авіації (звичайно що робота на африканських помийках) , там зараз не вистачає пілотів, багато призвалось.


Конго, Гана, Нигер ? Это работа во всяких европейских миссиях или местные конторы для перевозок ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 13:59

  mann написав:ось і стою перед вибором- купляти житло зараз чи знімати житло і чекати( падіння ціни,Перемоги...).

Одразу видно, що від 24.02.22 ви гілку не читали. Тому повідомлю основний сигнал-попередження від форумних розумних завсідників: "Вкладати гроші у будь-яку нерухомість під чвс війни з кацапськими дикунами - верхівка божевілля !!!". І від себе: стережіться заколисуючих шепотінь місцевих клоунів - учнів та послідовників літературних аліс і базіліо, які з далеких австрій вам підкажуть місцезнаходження поля чудес, куди орки "точно" не зайдуть і ракети не впадуть. Бережіть свої 100 тисяч сольдо до кращих мирних часів. А поки винаймайте житло. Я навіть знаю ДЕ... :oops:
ihorkyiv
 
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