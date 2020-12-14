Тут є сотня чинників які треба врахувати, так просто не відповісиш.
Треба розуміти - чи постійна робота, власні/кошти кредит, сімя і т.д. і т.п.
Щою не вийшло щоб через пів року як Міксімка драпати через кордон залишивши житло
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 жов, 2022 12:18
Тут є сотня чинників які треба врахувати, так просто не відповісиш.
Треба розуміти - чи постійна робота, власні/кошти кредит, сімя і т.д. і т.п.
Щою не вийшло щоб через пів року як Міксімка драпати через кордон залишивши житло
Додано: Суб 08 жов, 2022 12:21
Додано: Суб 08 жов, 2022 13:59
Одразу видно, що від 24.02.22 ви гілку не читали. Тому повідомлю основний сигнал-попередження від форумних розумних завсідників: "Вкладати гроші у будь-яку нерухомість під чвс війни з кацапськими дикунами - верхівка божевілля !!!". І від себе: стережіться заколисуючих шепотінь місцевих клоунів - учнів та послідовників літературних аліс і базіліо, які з далеких австрій вам підкажуть місцезнаходження поля чудес, куди орки "точно" не зайдуть і ракети не впадуть. Бережіть свої 100 тисяч сольдо до кращих мирних часів. А поки винаймайте житло. Я навіть знаю ДЕ...
Додано: Суб 08 жов, 2022 15:04
Хотел тоже это написать, ну вы написали раньше)
от себя добавлю, при такой ситуации как сейчас - недвига дорожать не может, а то что растет себестоимость - это проблема застройщиков и их поставщиков.
Довоенный, дикий спрос вернется не скоро.
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