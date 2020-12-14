Тут є сотня чинників які треба врахувати, так просто не відповісиш.
Треба розуміти - чи постійна робота, власні/кошти кредит, сімя і т.д. і т.п.
Щоб не вийшло щоб через пів року як Міксімка драпати через кордон залишивши житло
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 жов, 2022 12:18
Тут є сотня чинників які треба врахувати, так просто не відповісиш.
Треба розуміти - чи постійна робота, власні/кошти кредит, сімя і т.д. і т.п.
Щоб не вийшло щоб через пів року як Міксімка драпати через кордон залишивши житло
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 08 жов, 2022 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 жов, 2022 12:21
Додано: Суб 08 жов, 2022 13:59
Одразу видно, що від 24.02.22 ви гілку не читали. Тому повідомлю основний сигнал-попередження від форумних розумних завсідників: "Вкладати гроші у будь-яку нерухомість під чвс війни з кацапськими дикунами - верхівка божевілля !!!". І від себе: стережіться заколисуючих шепотінь місцевих клоунів - учнів та послідовників літературних аліс і базіліо, які з далеких австрій вам підкажуть місцезнаходження поля чудес, куди орки "точно" не зайдуть і ракети не впадуть. Бережіть свої 100 тисяч сольдо до кращих мирних часів. А поки винаймайте житло. Я навіть знаю ДЕ...
Додано: Суб 08 жов, 2022 15:04
Хотел тоже это написать, ну вы написали раньше)
от себя добавлю, при такой ситуации как сейчас - недвига дорожать не может, а то что растет себестоимость - это проблема застройщиков и их поставщиков.
Довоенный, дикий спрос вернется не скоро.
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:17
Бєє - теж втік.
Зараз в Кракові орендує кавалірку з унітазом на кухні, в пролетарському районі, біля трамвайної колії.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 08 жов, 2022 16:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:18
Можна багато чого писати і наводити страхи, але ЖИТИ ТРЕБА СЬОГОДНІШІМ ДНЕМ. Із-за кордону по телевізору, дивлячись новини сприйняття зовсім інакше було, того що в реальності побачив у Києві та Львові, де знаходжусь по певних обставинах, вже 4й місяць підряд. Поки-що ніякого апокаліпсису не замітив. Люди працюють, гуляють, відпочивають, ростять дітей, на дорогах корки. Майже все як і раніше..Одні відїжають, інші повертаються. То чому б їм квартири не продавати чи не купляти? Звичайно мова не про інвестиції тут
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Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 08 жов, 2022 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:20
Ви в Харків поїдьте, в Салтовку.
Чи в Запоріжжя, чи в Нікополь.
Можна в Ізюм. Хоча би на один день. Там реально побачите, що до чого.
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну так 3 2014 року не багато українців їздили в Луганську та Донецьку області. Так само і ізраїльтяни на спірні із палестинцями території не катаються на оглядини.
Я коли жив в Україні, то в Харькові ні разу не був, а в Донецьку хіба один раз в дитинстві і більше ніколи не тянуло туди в ті краї(
Додано: Суб 08 жов, 2022 16:41
врахуйте що з любим будинком в Україні може легко трапитись біда(
І з бюджетом у 100к можна роздивлятись безпечні країни
Додано: Суб 08 жов, 2022 17:32
ihorkyiv
Дякую вам! Теж розмірковував що робити з житлом... Мабуть краще чекати закінчення війни.
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