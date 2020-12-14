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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10315103161031710318

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 133
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 18:24

  Andrey2512 написав:ihorkyiv

Дякую вам! Теж розмірковував що робити з житлом... Мабуть краще чекати закінчення війни.

Звісно, що за останні кошти не варто на сьогодні розглядати покупку житла але, якщо
є пристойна пропозиція в Києві і - 40% від 24.02.2022, то я би ризикував. Поки що таких варіантів немає, але ціни поступово просідають. Хто має бажання продати, той реально знижує ціну й продає, а хто неадекватно оцінює свої приховані плінтуса, той можливо продасть пізніше, але дешевше.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:18

  reus написав:
  Andrey2512 написав:ihorkyiv

Дякую вам! Теж розмірковував що робити з житлом... Мабуть краще чекати закінчення війни.

Звісно, що за останні кошти не варто на сьогодні розглядати покупку житла але, якщо
є пристойна пропозиція в Києві і - 40% від 24.02.2022, то я би ризикував. Поки що таких варіантів немає, але ціни поступово просідають. Хто має бажання продати, той реально знижує ціну й продає, а хто неадекватно оцінює свої приховані плінтуса, той можливо продасть пізніше, але дешевше.

они возможно и есть но не только лишь все могут их поймать и уходят мгновенно
-40% это паник сейл, речь не про элитку и не про "памятники деньгам")
покупка на последние деньги сегодня конечно же отказать
ИМХО конечно, Я не эксперт

кстати до войны на рынке периодически проскакивали варианты -20% от рынка но опять же...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав:-40% это паник сейл

-40% - это цена жирного 2020 года. Так что есть куда падать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Прохожий написав:они возможно и есть но не только лишь все могут их поймать и уходят мгновенно
-40% это паник сейл, речь не про элитку и не про "памятники деньгам")
покупка на последние деньги сегодня конечно же отказать
ИМХО конечно, Я не эксперт

кстати до войны на рынке периодически проскакивали варианты -20% от рынка но опять же...
Мне тоже известны единичные случаи, дисконта -40%, думаю, что в будущем таких предложений будет больше, но зависит от многих факторов. Правда, по словам риелторов, есть и единичные продажи квартир по ценам -10% с приличным ремонтом в ЖК бизнес класса, а так да, согласен элитку будет продать не просто. Я тоже не эксперт, делюсь своими мыслями с учетом, того, что у меня есть много знакомых риелторов и я планирую купить, если будет интересный вариант, естественно не на последние деньги, с учетом, того, что я удачно продал ФК и за эти деньги можно попробовать купить что-то поинтересней. Я озвучил свои хотелки риелторам, поэтому кто знает, может оказаться, что квиточка Макса за 1,5 куе за метр будет не интересной :D
Востаннє редагувалось reus в Суб 08 жов, 2022 20:09, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:59

  BIGor написав:
  Прохожий написав:-40% это паник сейл

-40% - это цена жирного 2020 года. Так что есть куда падать.

это да
начало падения это переезд в "батькивську хату" в пгт :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 20:22

  Прохожий написав:
  reus написав:
  Andrey2512 написав:ihorkyiv

Дякую вам! Теж розмірковував що робити з житлом... Мабуть краще чекати закінчення війни.

Звісно, що за останні кошти не варто на сьогодні розглядати покупку житла але, якщо
є пристойна пропозиція в Києві і - 40% від 24.02.2022, то я би ризикував. Поки що таких варіантів немає, але ціни поступово просідають. Хто має бажання продати, той реально знижує ціну й продає, а хто неадекватно оцінює свої приховані плінтуса, той можливо продасть пізніше, але дешевше.

они возможно и есть но не только лишь все могут их поймать и уходят мгновенно
-40% это паник сейл, речь не про элитку и не про "памятники деньгам")
покупка на последние деньги сегодня конечно же отказать
ИМХО конечно, Я не эксперт

кстати до войны на рынке периодически проскакивали варианты -20% от рынка но опять же...


Тут стоит вспомнить Сержика, который продавил на скидку продаванов и купил квартиру своей мечты не то что на последние, но и залез в долги. Не побрезговав кинуть арендодателя.
Так вот что было в мотивах продавана, когда он скидывал цену Сержику?
Паник сейл или реальное понимание нависшей угрозы?
Напомню, продажа была незадолго до Нового года и тогда очертания будущей войны рассмотреть мог не только Нострадамус.
И как классифицировать нынешнее поведение продавцов готовых дать большой дисконт? Паник сейл? Война идет 8-й месяц, чаша весов сейчас на стороне Украины. Вроде как для паники на КРЖН нет повода. Но все-же, что остается?
Кроме ядерного удара, что тоже не невероятно, что угрожает КРЖН сейчас, в середине осени 2022 года? Ответ на поверхности.
rjkz
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