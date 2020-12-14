Додано: Суб 08 жов, 2022 19:57

Прохожий написав: они возможно и есть но не только лишь все могут их поймать и уходят мгновенно

-40% это паник сейл, речь не про элитку и не про "памятники деньгам")

покупка на последние деньги сегодня конечно же отказать

ИМХО конечно, Я не эксперт



кстати до войны на рынке периодически проскакивали варианты -20% от рынка но опять же... они возможно и есть но не только лишь все могут их поймать и уходят мгновенно-40% это паник сейл, речь не про элитку и не про "памятники деньгам")покупка на последние деньги сегодня конечно же отказатьИМХО конечно, Я не эксперткстати до войны на рынке периодически проскакивали варианты -20% от рынка но опять же...

Мне тоже известны единичные случаи, дисконта -40%, думаю, что в будущем таких предложений будет больше, но зависит от многих факторов. Правда, по словам риелторов, есть и единичные продажи квартир по ценам -10% с приличным ремонтом в ЖК бизнес класса, а так да, согласен элитку будет продать не просто. Я тоже не эксперт, делюсь своими мыслями с учетом, того, что у меня есть много знакомых риелторов и я планирую купить, если будет интересный вариант, естественно не на последние деньги, с учетом, того, что я удачно продал ФК и за эти деньги можно попробовать купить что-то поинтересней. Я озвучил свои хотелки риелторам, поэтому кто знает, может оказаться, что квиточка Макса за 1,5 куе за метр будет не интересной