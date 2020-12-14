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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 жов, 2022 18:24
Andrey2512 написав:ihorkyiv
Дякую вам! Теж розмірковував що робити з житлом... Мабуть краще чекати закінчення війни.
Звісно, що за останні кошти не варто на сьогодні розглядати покупку житла але, якщо
є пристойна пропозиція в Києві і - 40% від 24.02.2022, то я би ризикував. Поки що таких варіантів немає, але ціни поступово просідають. Хто має бажання продати, той реально знижує ціну й продає, а хто неадекватно оцінює свої приховані плінтуса, той можливо продасть пізніше, але дешевше.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:18
reus написав: Andrey2512 написав:ihorkyiv
Дякую вам! Теж розмірковував що робити з житлом... Мабуть краще чекати закінчення війни.
Звісно, що за останні кошти не варто на сьогодні розглядати покупку житла але, якщо
є пристойна пропозиція в Києві і - 40% від 24.02.2022, то я би ризикував. Поки що таких варіантів немає, але ціни поступово просідають. Хто має бажання продати, той реально знижує ціну й продає, а хто неадекватно оцінює свої приховані плінтуса, той можливо продасть пізніше, але дешевше.
они возможно и есть но не только лишь все могут их поймать и уходят мгновенно
-40% это паник сейл, речь не про элитку и не про "памятники деньгам")
покупка на последние деньги сегодня конечно же отказать
ИМХО конечно, Я не эксперт
кстати до войны на рынке периодически проскакивали варианты -20% от рынка но опять же
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:32
Прохожий написав:
-40% это паник сейл
-40% - это цена жирного 2020 года. Так что есть куда падать.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:57
Прохожий написав:
они возможно и есть но не только лишь все могут их поймать и уходят мгновенно
-40% это паник сейл, речь не про элитку и не про "памятники деньгам")
покупка на последние деньги сегодня конечно же отказать
ИМХО конечно, Я не эксперт
кстати до войны на рынке периодически проскакивали варианты -20% от рынка но опять же...
Мне тоже известны единичные случаи, дисконта -40%, думаю, что в будущем таких предложений будет больше, но зависит от многих факторов. Правда, по словам риелторов, есть и единичные продажи квартир по ценам -10% с приличным ремонтом в ЖК бизнес класса, а так да, согласен элитку будет продать не просто. Я тоже не эксперт, делюсь своими мыслями с учетом, того, что у меня есть много знакомых риелторов и я планирую купить, если будет интересный вариант, естественно не на последние деньги, с учетом, того, что я удачно продал ФК и за эти деньги можно попробовать купить что-то поинтересней. Я озвучил свои хотелки риелторам, поэтому кто знает, может оказаться, что квиточка Макса за 1,5 куе за метр будет не интересной
Востаннє редагувалось reus
в Суб 08 жов, 2022 20:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 жов, 2022 19:59
BIGor написав: Прохожий написав:
-40% это паник сейл
-40% - это цена жирного 2020 года. Так что есть куда падать
.
это да
начало падения это переезд в "батькивську хату" в пгт
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Додано: Суб 08 жов, 2022 20:22
Прохожий написав: reus написав: Andrey2512 написав:ihorkyiv
Дякую вам! Теж розмірковував що робити з житлом... Мабуть краще чекати закінчення війни.
Звісно, що за останні кошти не варто на сьогодні розглядати покупку житла але, якщо
є пристойна пропозиція в Києві і - 40% від 24.02.2022, то я би ризикував. Поки що таких варіантів немає, але ціни поступово просідають. Хто має бажання продати, той реально знижує ціну й продає, а хто неадекватно оцінює свої приховані плінтуса, той можливо продасть пізніше, але дешевше.
они возможно и есть но не только лишь все могут их поймать и уходят мгновенно
-40% это паник сейл, речь не про элитку и не про "памятники деньгам")
покупка на последние деньги сегодня конечно же отказать
ИМХО конечно, Я не эксперт
кстати до войны на рынке периодически проскакивали варианты -20% от рынка но опять же
...
Тут стоит вспомнить Сержика, который продавил на скидку продаванов и купил квартиру своей мечты не то что на последние, но и залез в долги. Не побрезговав кинуть арендодателя.
Так вот что было в мотивах продавана, когда он скидывал цену Сержику?
Паник сейл или реальное понимание нависшей угрозы?
Напомню, продажа была незадолго до Нового года и тогда очертания будущей войны рассмотреть мог не только Нострадамус.
И как классифицировать нынешнее поведение продавцов готовых дать большой дисконт? Паник сейл? Война идет 8-й месяц, чаша весов сейчас на стороне Украины. Вроде как для паники на КРЖН нет повода. Но все-же, что остается?
Кроме ядерного удара, что тоже не невероятно, что угрожает КРЖН сейчас, в середине осени 2022 года? Ответ на поверхности.
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