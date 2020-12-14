Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дякую вам! Теж розмірковував що робити з житлом... Мабуть краще чекати закінчення війни.
Звісно, що за останні кошти не варто на сьогодні розглядати покупку житла але, якщо є пристойна пропозиція в Києві і - 40% від 24.02.2022, то я би ризикував. Поки що таких варіантів немає, але ціни поступово просідають. Хто має бажання продати, той реально знижує ціну й продає, а хто неадекватно оцінює свої приховані плінтуса, той можливо продасть пізніше, але дешевше.
они возможно и есть но не только лишь все могут их поймать и уходят мгновенно -40% это паник сейл, речь не про элитку и не про "памятники деньгам") покупка на последние деньги сегодня конечно же отказать ИМХО конечно, Я не эксперт
кстати до войны на рынке периодически проскакивали варианты -20% от рынка но опять же...
Тут стоит вспомнить Сержика, который продавил на скидку продаванов и купил квартиру своей мечты не то что на последние, но и залез в долги. Не побрезговав кинуть арендодателя. Так вот что было в мотивах продавана, когда он скидывал цену Сержику? Паник сейл или реальное понимание нависшей угрозы? Напомню, продажа была незадолго до Нового года и тогда очертания будущей войны рассмотреть мог не только Нострадамус. И как классифицировать нынешнее поведение продавцов готовых дать большой дисконт? Паник сейл? Война идет 8-й месяц, чаша весов сейчас на стороне Украины. Вроде как для паники на КРЖН нет повода. Но все-же, что остается? Кроме ядерного удара, что тоже не невероятно, что угрожает КРЖН сейчас, в середине осени 2022 года? Ответ на поверхности.
rjkz написав:Тут стоит вспомнить Сержика, который продавил на скидку продаванов и купил квартиру своей мечты не то что на последние, но и залез в долги. Не побрезговав кинуть арендодателя. Так вот что было в мотивах продавана, когда он скидывал цену Сержику? Паник сейл или реальное понимание нависшей угрозы? Напомню, продажа была незадолго до Нового года и тогда очертания будущей войны рассмотреть мог не только Нострадамус. И как классифицировать нынешнее поведение продавцов готовых дать большой дисконт? Паник сейл? Война идет 8-й месяц, чаша весов сейчас на стороне Украины. Вроде как для паники на КРЖН нет повода. Но все-же, что остается? Кроме ядерного удара, что тоже не невероятно, что угрожает КРЖН сейчас, в середине осени 2022 года? Ответ на поверхности.
1. паник сейл? купить квартиру на борщаге за овер 100куе это мегадешево? рили? знаю людей которые 3к чешку в 200 метрах от не могли продать за 45к
2. покажите мне этих продавцов "согласных дать большой дисконт" может вы продаете свой знаменитый аппс-люкс "за сколько дадут"? или кто они?
резюме. лучше вам на своей мегаветке продолжать впаривать пастве про омерику с ее молочными реками и кисельными берегами...тем кто там никогда не был... пешите исчо как грится
Прохожий ты дурак? Я улучшил свои жилищные условия и сэкономил около 230 тыс на аренде - показав дулю лендлордам . ПС, как там стройка на Индустриальном? Еще движется? Может девченка по теме будешь писать?
reus написав:Я предполагаю, что от -30% до -50% Поэтому кто хочет продать спешите, кто хочет купить, не торопитесь.
зачем вы хотите купить?
Чтобы потом дорого продать. На самом деле я пока наблюдатель, у меня есть дом и квартира осталась у сына. Дома вполне хватает, с учетом того, что может быть полностью автономным. Если поймаю дно попадется что-то интересное и будет смысл, то может быть и куплю, но до окончания войны покупка маловероятна. На сейчас наблюдается ажиотажный спрос на аренду, цены существенно двинули вверх. Что будет с ценами на НР мне самому интересно.
Востаннє редагувалось reus в Суб 08 жов, 2022 21:40, всього редагувалось 2 разів.
rjkz написав:Тут стоит вспомнить Сержика, который продавил на скидку продаванов и купил квартиру своей мечты не то что на последние, но и залез в долги. Не побрезговав кинуть арендодателя. Так вот что было в мотивах продавана, когда он скидывал цену Сержику? Паник сейл или реальное понимание нависшей угрозы? Напомню, продажа была незадолго до Нового года и тогда очертания будущей войны рассмотреть мог не только Нострадамус. И как классифицировать нынешнее поведение продавцов готовых дать большой дисконт? Паник сейл? Война идет 8-й месяц, чаша весов сейчас на стороне Украины. Вроде как для паники на КРЖН нет повода. Но все-же, что остается? Кроме ядерного удара, что тоже не невероятно, что угрожает КРЖН сейчас, в середине осени 2022 года? Ответ на поверхности.
1. паник сейл? купить квартиру на борщаге за овер 100куе это мегадешево? рили? знаю людей которые 3к чешку в 200 метрах от не могли продать за 45к
2. покажите мне этих продавцов "согласных дать большой дисконт" может вы продаете свой знаменитый аппс-люкс "за сколько дадут"? или кто они?
резюме. лучше вам на своей мегаветке продолжать впаривать пастве про омерику с ее молочными реками и кисельными берегами...тем кто там никогда не был... пешите исчо как грится
1. Я не говорил что мегадешево. Если помните, я вообще агитировал удержаться от покупок недвиги. Разве нет? Насчет борщаги и покупки Сержа. Тут как в том фильме "За двома зайцями" По памяти "Такой бриллиант в таком навозе". Напомню, Серж купил ТММ-ский дом постройки середины 00-х. По роду деятельности я плотно работал с ТММ в тот период и знаю как и из чего они строили. Нынещним овноблокам до того качества еще как раком до Луны. Я не одобряю покупку Сержа по времени и по локации, но по предмету покупки - он купил то немногое качественное, что есть на рынке. 2. Я не продаю АППС-М, я его сдаю. Не мечтайте.
Резюме. К вашему хамству уже давно все привыкли. "Вас воспитывали в плохом приюте" (С). Так что не говорите что мне делать, чтобы не услышать маршрут по которому следует идти.
ЗЫ: Кстати, насчет АППСа. Вы, бетонооптимисты, сговорились? Сначала Макс, не найдя ничего более умного, ставил мне в упрек, что я не продаю свои квартиры, высказываясь пессиместически насчет будущего КРЖН. Теперь вы. Но Макс быстро умеет переобуваться. У вас с реакцией похуже. Желчи и хамства много, а с остальным не очень.