Додано: Суб 08 жов, 2022 21:31

Прохожий написав: rjkz написав: Тут стоит вспомнить Сержика, который продавил на скидку продаванов и купил квартиру своей мечты не то что на последние, но и залез в долги. Не побрезговав кинуть арендодателя.

Так вот что было в мотивах продавана, когда он скидывал цену Сержику?

Паник сейл или реальное понимание нависшей угрозы?

Напомню, продажа была незадолго до Нового года и тогда очертания будущей войны рассмотреть мог не только Нострадамус.

И как классифицировать нынешнее поведение продавцов готовых дать большой дисконт? Паник сейл? Война идет 8-й месяц, чаша весов сейчас на стороне Украины. Вроде как для паники на КРЖН нет повода. Но все-же, что остается?

Кроме ядерного удара, что тоже не невероятно, что угрожает КРЖН сейчас, в середине осени 2022 года? Ответ на поверхности. , который продавил на скидку продаванов и купил квартиру своей мечты не то что на последние, но и залез в долги. Не побрезговав кинуть арендодателя.Напомню, продажа была незадолго до Нового года и тогда очертания будущей войны рассмотреть мог не только Нострадамус.Паник сейл? Война идет 8-й месяц, чаша весов сейчас на стороне Украины. Вроде как для паники на КРЖН нет повода. Но все-же, что остается?Кроме ядерного удара, что тоже не невероятно, что угрожает КРЖН сейчас, в середине осени 2022 года? Ответ на поверхности.

1.

паник сейл?

купить квартиру на борщаге за овер 100куе это мегадешево?

рили?

знаю людей которые 3к чешку в 200 метрах от не могли продать за 45к



2.

покажите мне этих продавцов "согласных дать большой дисконт"

может вы продаете свой знаменитый аппс-люкс "за сколько дадут"? или кто они?



резюме.

лучше вам на своей мегаветке продолжать впаривать пастве про омерику с ее молочными реками и кисельными берегами...тем кто там никогда не был...

пешите исчо как грится 1.паник сейл?купить квартиру на борщаге за овер 100куе это мегадешево?рили?знаю людей которые 3к чешку в 200 метрах от не могли продать за 45к2.покажите мне этих продавцов "согласных дать большой дисконт"может вы продаете свой знаменитый аппс-люкс "за сколько дадут"? или кто они?резюме.лучше вам на своей мегаветке продолжать впаривать пастве про омерику с ее молочными реками и кисельными берегами...тем кто там никогда не был...пешите исчо как грится

1. Я не говорил что мегадешево.Если помните, я вообще агитировал удержаться от покупок недвиги. Разве нет?Насчет борщаги и покупки Сержа. Тут как в том фильме "За двома зайцями"По памяти "Такой бриллиант в таком навозе". Напомню, Серж купил ТММ-ский дом постройки середины 00-х. По роду деятельности я плотно работал с ТММ в тот период и знаю как и из чего они строили. Нынещним овноблокам до того качества еще как раком до Луны. Я не одобряю покупку Сержа по времени и по локации, но по предмету покупки - он купил то немногое качественное, что есть на рынке.2. Я не продаю АППС-М, я его сдаю. Не мечтайте.Резюме.К вашему хамству уже давно все привыкли."Вас воспитывали в плохом приюте" (С).Так что не говорите что мне делать, чтобы не услышать маршрут по которому следует идти.ЗЫ:Кстати, насчет АППСа.Вы, бетонооптимисты, сговорились?Сначала Макс, не найдя ничего более умного, ставил мне в упрек, что я не продаю свои квартиры, высказываясь пессиместически насчет будущего КРЖН.Теперь вы.Но Макс быстро умеет переобуваться.У вас с реакцией похуже.Желчи и хамства много, а с остальным не очень.ЗЫЫ: не забудьте пожаловаться.