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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10316103171031810319>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 133
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 19:59

  BIGor написав:
  Прохожий написав:-40% это паник сейл

-40% - это цена жирного 2020 года. Так что есть куда падать.

это да
начало падения это переезд в "батькивську хату" в пгт :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 20:22

  Прохожий написав:
  reus написав:
  Andrey2512 написав:ihorkyiv

Дякую вам! Теж розмірковував що робити з житлом... Мабуть краще чекати закінчення війни.

Звісно, що за останні кошти не варто на сьогодні розглядати покупку житла але, якщо
є пристойна пропозиція в Києві і - 40% від 24.02.2022, то я би ризикував. Поки що таких варіантів немає, але ціни поступово просідають. Хто має бажання продати, той реально знижує ціну й продає, а хто неадекватно оцінює свої приховані плінтуса, той можливо продасть пізніше, але дешевше.

они возможно и есть но не только лишь все могут их поймать и уходят мгновенно
-40% это паник сейл, речь не про элитку и не про "памятники деньгам")
покупка на последние деньги сегодня конечно же отказать
ИМХО конечно, Я не эксперт

кстати до войны на рынке периодически проскакивали варианты -20% от рынка но опять же...


Тут стоит вспомнить Сержика, который продавил на скидку продаванов и купил квартиру своей мечты не то что на последние, но и залез в долги. Не побрезговав кинуть арендодателя.
Так вот что было в мотивах продавана, когда он скидывал цену Сержику?
Паник сейл или реальное понимание нависшей угрозы?
Напомню, продажа была незадолго до Нового года и тогда очертания будущей войны рассмотреть мог не только Нострадамус.
И как классифицировать нынешнее поведение продавцов готовых дать большой дисконт? Паник сейл? Война идет 8-й месяц, чаша весов сейчас на стороне Украины. Вроде как для паники на КРЖН нет повода. Но все-же, что остается?
Кроме ядерного удара, что тоже не невероятно, что угрожает КРЖН сейчас, в середине осени 2022 года? Ответ на поверхности.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 20:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Подскажите, а что-то за 35-40 тис. можно купить в Киеве (кроме хрущевки 60-х и хоть с ремонтом лет 20-и)?
Или в этом бюджете Бровары, Ирпень, Вишневое, Софиевскую Борщаговку лучше смотреть
Спасибо!
EvgeniyUA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 20:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Тут стоит вспомнить Сержика, который продавил на скидку продаванов и купил квартиру своей мечты не то что на последние, но и залез в долги. Не побрезговав кинуть арендодателя.
Так вот что было в мотивах продавана, когда он скидывал цену Сержику?
Паник сейл или реальное понимание нависшей угрозы?
Напомню, продажа была незадолго до Нового года и тогда очертания будущей войны рассмотреть мог не только Нострадамус.
И как классифицировать нынешнее поведение продавцов готовых дать большой дисконт? Паник сейл? Война идет 8-й месяц, чаша весов сейчас на стороне Украины. Вроде как для паники на КРЖН нет повода. Но все-же, что остается?
Кроме ядерного удара, что тоже не невероятно, что угрожает КРЖН сейчас, в середине осени 2022 года? Ответ на поверхности.

1.
паник сейл?
купить квартиру на борщаге за овер 100куе это мегадешево?
рили?
знаю людей которые 3к чешку в 200 метрах от не могли продать за 45к :mrgreen:

2.
покажите мне этих продавцов "согласных дать большой дисконт"
может вы продаете свой знаменитый аппс-люкс "за сколько дадут"? или кто они? :mrgreen:

резюме.
лучше вам на своей мегаветке продолжать впаривать пастве про омерику с ее молочными реками и кисельными берегами...тем кто там никогда не был...
пешите исчо как грится :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Даже если отбросить военные риски, что крайне не правильно, то ВВП Украины за 3 квартала упал на 30%, https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/10/8/692390/ , а восстанавливаться будем не так быстро, как хотелось
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/09/28/691959/ , поэтому нас ждут непростые годы. Запад все проблемы нам не покроет, поэтому падение цен на РН неизбежно, вопрос только стоит до какого уровня. Я предполагаю, что от -30% до -50% Поэтому кто хочет продать спешите, кто хочет купить, не торопитесь.
Востаннє редагувалось reus в Суб 08 жов, 2022 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Кроме ядерного удара, что тоже не невероятно, что угрожает КРЖН сейчас, в середине осени 2022 года? Ответ на поверхности.

Даже без ядерного удара - экономика страны трещит по швам. -30% ВВП. Выезд богатой киевской публики закордон - тоже фактор.
Остается рабочий класс.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Я предполагаю, что от -30% до -50% Поэтому кто хочет продать спешите, кто хочет купить, не торопитесь.

зачем вы хотите купить?
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:10

Прохожий ты дурак? Я улучшил свои жилищные условия и сэкономил около 230 тыс на аренде - показав дулю лендлордам :) .
ПС, как там стройка на Индустриальном? Еще движется? Может девченка по теме будешь писать?
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:14

  Прохожий написав:
  reus написав:Я предполагаю, что от -30% до -50% Поэтому кто хочет продать спешите, кто хочет купить, не торопитесь.

зачем вы хотите купить?

Чтобы потом дорого продать. :D На самом деле я пока наблюдатель, у меня есть дом и квартира осталась у сына. Дома вполне хватает, с учетом того, что может быть полностью автономным. Если поймаю дно попадется что-то интересное и будет смысл, то может быть и куплю, но до окончания войны покупка маловероятна. На сейчас наблюдается ажиотажный спрос на аренду, цены существенно двинули вверх. Что будет с ценами на НР мне самому интересно.
Востаннє редагувалось reus в Суб 08 жов, 2022 21:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:31

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Тут стоит вспомнить Сержика, который продавил на скидку продаванов и купил квартиру своей мечты не то что на последние, но и залез в долги. Не побрезговав кинуть арендодателя.
Так вот что было в мотивах продавана, когда он скидывал цену Сержику?
Паник сейл или реальное понимание нависшей угрозы?
Напомню, продажа была незадолго до Нового года и тогда очертания будущей войны рассмотреть мог не только Нострадамус.
И как классифицировать нынешнее поведение продавцов готовых дать большой дисконт? Паник сейл? Война идет 8-й месяц, чаша весов сейчас на стороне Украины. Вроде как для паники на КРЖН нет повода. Но все-же, что остается?
Кроме ядерного удара, что тоже не невероятно, что угрожает КРЖН сейчас, в середине осени 2022 года? Ответ на поверхности.

1.
паник сейл?
купить квартиру на борщаге за овер 100куе это мегадешево?
рили?
знаю людей которые 3к чешку в 200 метрах от не могли продать за 45к :mrgreen:

2.
покажите мне этих продавцов "согласных дать большой дисконт"
может вы продаете свой знаменитый аппс-люкс "за сколько дадут"? или кто они? :mrgreen:

резюме.
лучше вам на своей мегаветке продолжать впаривать пастве про омерику с ее молочными реками и кисельными берегами...тем кто там никогда не был...
пешите исчо как грится :mrgreen:


1. Я не говорил что мегадешево.
Если помните, я вообще агитировал удержаться от покупок недвиги. Разве нет?
Насчет борщаги и покупки Сержа. Тут как в том фильме "За двома зайцями"
По памяти "Такой бриллиант в таком навозе". Напомню, Серж купил ТММ-ский дом постройки середины 00-х. По роду деятельности я плотно работал с ТММ в тот период и знаю как и из чего они строили. Нынещним овноблокам до того качества еще как раком до Луны. Я не одобряю покупку Сержа по времени и по локации, но по предмету покупки - он купил то немногое качественное, что есть на рынке.
2. Я не продаю АППС-М, я его сдаю. Не мечтайте.

Резюме.
К вашему хамству уже давно все привыкли.
"Вас воспитывали в плохом приюте" (С).
Так что не говорите что мне делать, чтобы не услышать маршрут по которому следует идти.

ЗЫ:
Кстати, насчет АППСа.
Вы, бетонооптимисты, сговорились?
Сначала Макс, не найдя ничего более умного, ставил мне в упрек, что я не продаю свои квартиры, высказываясь пессиместически насчет будущего КРЖН.
Теперь вы.
Но Макс быстро умеет переобуваться.
У вас с реакцией похуже.
Желчи и хамства много, а с остальным не очень.

ЗЫЫ: не забудьте пожаловаться.
rjkz
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