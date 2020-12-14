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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 жов, 2022 21:51
reus написав: Прохожий написав: reus написав:
Я предполагаю, что от -30% до -50% Поэтому кто хочет продать спешите, кто хочет купить, не торопитесь.
зачем вы хотите купить?
Чтобы потом дорого продать.
На самом деле я пока наблюдатель, у меня есть дом и квартира осталась у сына. Дома вполне хватает, с учетом того, что может быть полностью автономным. Если поймаю дно попадется что-то интересное и будет смысл, то может быть и куплю, но до окончания войны покупка маловероятна. На сейчас наблюдается ажиотажный спрос на аренду, цены существенно двинули вверх. Что будет с ценами на НР мне самому интересно.
Я не все успел застать до сноса модерацией.
Я-бы охаректеризовал Вашу попытку купить Макса прелесть как ставку в казино - может сыграет и тогда Вас ждет премия за риск, а может нет и тогда Вы просто останетесь с квартирой, в которую Макс ввалил изрядно денег, за относительно невысокий ценник. В конце концов " апельсины можно не только продавать, но и есть самому".
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Додано: Суб 08 жов, 2022 21:58
rjkz написав:
Кстати, насчет АППСа.
Вы, бетонооптимисты, сговорились?
Сначала Макс, не найдя ничего более умного, ставил мне в упрек, что я не продаю свои квартиры, высказываясь пессиместически насчет будущего КРЖН.
Теперь вы.
Но Макс быстро умеет переобуваться.
У вас с реакцией похуже.
Желчи и хамства много, а с остальным не очень.
ну понятно
летим в бездну/ядерный удар/все пропало/будет падать /2/3...
но свою не продаю...
интересно получается
а в чем мое "хамство и желчь" то кстати не могу понять?
в том что мои слова и действия движутся в одном направлении в отличии от вас а не в диаметрально противоположные?
или в том что Я в Киеве а не из Омерики поучаю менторским тоном форумчан?
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Додано: Суб 08 жов, 2022 22:00
rjkz написав:
Я не все успел застать до сноса модерацией.
Я-бы охаректеризовал Вашу попытку купить Макса прелесть как ставку в казино - может сыграет и тогда Вас ждет премия за риск, а может нет и тогда Вы просто останетесь с квартирой
, в которую Макс ввалил изрядно денег, за относительно невысокий ценник. В конце концов " апельсины можно не только продавать, но и есть самому".
Не факт, что останется, т. к. пока идет война и риски существенные. Я готов рисковать не на последние деньги.
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