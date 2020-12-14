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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 жов, 2022 21:51
reus написав: Прохожий написав: reus написав:
Я предполагаю, что от -30% до -50% Поэтому кто хочет продать спешите, кто хочет купить, не торопитесь.
зачем вы хотите купить?
Чтобы потом дорого продать.
На самом деле я пока наблюдатель, у меня есть дом и квартира осталась у сына. Дома вполне хватает, с учетом того, что может быть полностью автономным. Если поймаю дно попадется что-то интересное и будет смысл, то может быть и куплю, но до окончания войны покупка маловероятна. На сейчас наблюдается ажиотажный спрос на аренду, цены существенно двинули вверх. Что будет с ценами на НР мне самому интересно.
Я не все успел застать до сноса модерацией.
Я-бы охаректеризовал Вашу попытку купить Макса прелесть как ставку в казино - может сыграет и тогда Вас ждет премия за риск, а может нет и тогда Вы просто останетесь с квартирой, в которую Макс ввалил изрядно денег, за относительно невысокий ценник. В конце концов " апельсины можно не только продавать, но и есть самому".
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Додано: Суб 08 жов, 2022 21:58
rjkz написав:
Кстати, насчет АППСа.
Вы, бетонооптимисты, сговорились?
Сначала Макс, не найдя ничего более умного, ставил мне в упрек, что я не продаю свои квартиры, высказываясь пессиместически насчет будущего КРЖН.
Теперь вы.
Но Макс быстро умеет переобуваться.
У вас с реакцией похуже.
Желчи и хамства много, а с остальным не очень.
ну понятно
летим в бездну/ядерный удар/все пропало/будет падать /2/3...
но свою не продаю...
интересно получается
а в чем мое "хамство и желчь" то кстати не могу понять?
в том что мои слова и действия движутся в одном направлении в отличии от вас а не в диаметрально противоположные?
или в том что Я в Киеве а не из Омерики поучаю менторским тоном форумчан?
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Додано: Суб 08 жов, 2022 22:00
rjkz написав:
Я не все успел застать до сноса модерацией.
Я-бы охаректеризовал Вашу попытку купить Макса прелесть как ставку в казино - может сыграет и тогда Вас ждет премия за риск, а может нет и тогда Вы просто останетесь с квартирой
, в которую Макс ввалил изрядно денег, за относительно невысокий ценник. В конце концов " апельсины можно не только продавать, но и есть самому".
Не факт, что останется, т. к. пока идет война и риски существенные. Я готов рисковать не на последние деньги. И цена вроде интересная на первый взгляд, но мы не знаем, что нас ждет в будущем. И даже, если сравнивать с благополучной Софией, то и на сейчас цена вполне нормальная, но Макс пока не готов воспользоваться окном возможностей.
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reus
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Додано: Суб 08 жов, 2022 23:11
Прохожий написав: rjkz написав:
Кстати, насчет АППСа.
Вы, бетонооптимисты, сговорились?
Сначала Макс, не найдя ничего более умного, ставил мне в упрек, что я не продаю свои квартиры, высказываясь пессиместически насчет будущего КРЖН.
Теперь вы.
Но Макс быстро умеет переобуваться.
У вас с реакцией похуже.
Желчи и хамства много, а с остальным не очень.
ну понятно
летим в бездну/ядерный удар/все пропало/будет падать /2/3...
но свою не продаю...
интересно получается
а в чем мое "хамство и желчь" то кстати не могу понять?
в том что мои слова и действия движутся в одном направлении в отличии от вас а не в диаметрально противоположные?
или в том что Я в Киеве а не из Омерики поучаю менторским тоном форумчан?
Есть предпосылки для тех или иных событий. Каждый сам руководствуется своими мозгами и опытом как поступить в этих условиях. На форуме всего лишь сопоставляются или противопоставляются точки зрения. Завсягдатаи и старожилы, к которым и мы принадлежим, могут делать наблюдения во времени, что из предполагаемого ранее случилось, а что нет. Кто-то находится в пассивном наблюдении, кто-то в активном. Вы не очень щедры с тем чтобы делиться своим опытом, но и то, что проскакивало, говорит, об активном "образе жизни" на РН не только Киева. Вы - инвестор. Я - ленивый лендлорд (в контексте КРЖН). Серж хотел купить свою единственную квартиру. Макс - перфекционист и посвятил свою жизнь тому, от чего сейчас хочет избавиться. Влад - больше лендлорд, чем инвестор, пытающийся возвести в ранг бизнеса пассивный и консервативный вид дохода. И так далее.
Но помимо этого форума, у нас есть наша другая жизнь. Кто-то делится ее аспектами, кто-то нет.
Вы - нет.
И так получилось, что моя "другая" жизнь имеет более сильную мотивацию чем то, что есть предметом обсуждения на этой ветке. Равно как и у многих других.
Но мухи от котлет редко лежат отдельно, поэтому и пытаемся увязать все аспекты нашей жизни в некий паттерн. И не вижу ничего плохого в том, чтобы рынок рос и не очень переживаю когда он падает.
Вы, Максим, Влад и многие другие от него больше зависите. Так получилось.
Есть люди, которые только и ждут обвала. Я - нет. Но меня пытаются приписать к лику обвалистов. Глупо, не так-ли, быть обвалистом с 4 своими объектами?
Так вот я и не обвалист. Просто пытаюсь увидеть картину целиком и понять что куда идет. Хотя сейчас оно мне уже не зачем ни покупать ни продавать на КРЖН в ближайщие лет 10 я не планирую. Только арендные аспекты.
Делиться своими умозаключениями? Так вроде для этого форумы и существуют.
Или нет?
Вам интересны только финотчеты?
Сорри, почему-то вы здесь один такой "борец с нравственностью".
Насчет США, я не понял = или вы мне завидуете или пытаетесь себя убедить, что это ваша заслуга что вы в Киеве?
Какой в пень "менторский тон"?
Я свои ошибки признаю, но и на ошибки других могу обратить внимание.
Почему нет?
На ощибках учатся, говорят. Умные на чужих, дураки повторяют ошибки.
"Желчь и хамство" в ваших постах чуть-ли не в каждом первом. Исключая форумчан, позиция которых совпадает с вашей.
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rjkz
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Додано: Суб 08 жов, 2022 23:28
reus написав: rjkz написав:
Я не все успел застать до сноса модерацией.
Я-бы охаректеризовал Вашу попытку купить Макса прелесть как ставку в казино - может сыграет и тогда Вас ждет премия за риск, а может нет и тогда Вы просто останетесь с квартирой
, в которую Макс ввалил изрядно денег, за относительно невысокий ценник. В конце концов " апельсины можно не только продавать, но и есть самому".
Не факт, что останется, т. к. пока идет война и риски существенные. Я готов рисковать не на последние деньги. И цена вроде интересная на первый взгляд, но мы не знаем, что нас ждет в будущем. И даже, если сравнивать с благополучной Софией, то и на сейчас цена вполне нормальная, но Макс пока не готов воспользоваться окном возможностей.
Объективно говоря, София - не лучший пример, если-бы не было войны.
А если война, да к тому-же выплеснется на просторы Европы, то тогда-уж надо рассматривать что-то типа Пента. Как завещал великий Биг.
Максим понимает, что ему эта квартира уже не понадобится, но пытается продать ее как-будто на дворе 2021 год.
Я ему уже советовал обратить внимание на это видео ДО войны, но он был слишком оптимистичен и в эйфории от новоселья:
Это видео выщло за более чем месяц до 24.02
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rjkz
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