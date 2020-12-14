Додано: Суб 08 жов, 2022 23:11

Прохожий написав: rjkz написав: Кстати, насчет АППСа.

Вы, бетонооптимисты, сговорились?

Сначала Макс, не найдя ничего более умного, ставил мне в упрек, что я не продаю свои квартиры, высказываясь пессиместически насчет будущего КРЖН.

Теперь вы.

Но Макс быстро умеет переобуваться.

У вас с реакцией похуже.

Желчи и хамства много, а с остальным не очень. Кстати, насчет АППСа.Вы, бетонооптимисты, сговорились?Сначала Макс, не найдя ничего более умного, ставил мне в упрек, что я не продаю свои квартиры, высказываясь пессиместически насчет будущего КРЖН.Теперь вы.Но Макс быстро умеет переобуваться.У вас с реакцией похуже.Желчи и хамства много, а с остальным не очень.

ну понятно

летим в бездну/ядерный удар/все пропало/будет падать /2/3...

но свою не продаю...

интересно получается



а в чем мое "хамство и желчь" то кстати не могу понять?

в том что мои слова и действия движутся в одном направлении в отличии от вас а не в диаметрально противоположные?

или в том что Я в Киеве а не из Омерики поучаю менторским тоном форумчан? ну понятнолетим в бездну/ядерный удар/все пропало/будет падать /2/3...но свою не продаю...интересно получаетсяа в чем мое "хамство и желчь" то кстати не могу понять?в том что мои слова и действия движутся в одном направлении в отличии от вас а не в диаметрально противоположные?или в том что Я в Киеве а не из Омерики поучаю менторским тоном форумчан?

Есть предпосылки для тех или иных событий. Каждый сам руководствуется своими мозгами и опытом как поступить в этих условиях. На форуме всего лишь сопоставляются или противопоставляются точки зрения. Завсягдатаи и старожилы, к которым и мы принадлежим, могут делать наблюдения во времени, что из предполагаемого ранее случилось, а что нет. Кто-то находится в пассивном наблюдении, кто-то в активном. Вы не очень щедры с тем чтобы делиться своим опытом, но и то, что проскакивало, говорит, об активном "образе жизни" на РН не только Киева. Вы - инвестор. Я - ленивый лендлорд (в контексте КРЖН). Серж хотел купить свою единственную квартиру. Макс - перфекционист и посвятил свою жизнь тому, от чего сейчас хочет избавиться. Влад - больше лендлорд, чем инвестор, пытающийся возвести в ранг бизнеса пассивный и консервативный вид дохода. И так далее.Но помимо этого форума, у нас есть наша другая жизнь. Кто-то делится ее аспектами, кто-то нет.Вы - нет.И так получилось, что моя "другая" жизнь имеет более сильную мотивацию чем то, что есть предметом обсуждения на этой ветке. Равно как и у многих других.Но мухи от котлет редко лежат отдельно, поэтому и пытаемся увязать все аспекты нашей жизни в некий паттерн. И не вижу ничего плохого в том, чтобы рынок рос и не очень переживаю когда он падает.Вы, Максим, Влад и многие другие от него больше зависите. Так получилось.Есть люди, которые только и ждут обвала. Я - нет. Но меня пытаются приписать к лику обвалистов. Глупо, не так-ли, быть обвалистом с 4 своими объектами?Так вот я и не обвалист. Просто пытаюсь увидеть картину целиком и понять что куда идет. Хотя сейчас оно мне уже не зачем ни покупать ни продавать на КРЖН в ближайщие лет 10 я не планирую. Только арендные аспекты.Делиться своими умозаключениями? Так вроде для этого форумы и существуют.Или нет?Вам интересны только финотчеты?Сорри, почему-то вы здесь один такой "борец с нравственностью".Насчет США, я не понял = или вы мне завидуете или пытаетесь себя убедить, что это ваша заслуга что вы в Киеве?Какой в пень "менторский тон"?Я свои ошибки признаю, но и на ошибки других могу обратить внимание.Почему нет?На ощибках учатся, говорят. Умные на чужих, дураки повторяют ошибки."Желчь и хамство" в ваших постах чуть-ли не в каждом первом. Исключая форумчан, позиция которых совпадает с вашей.