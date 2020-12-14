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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 жов, 2022 08:44
rjkz написав:
Не шла у меня из головы эта Ваша фраза.
Естественно в контексте КРЖН.
А как она закончится?
Вот сейчас ЗСУ очищают землю Украины и заодно планету от нечисти.
СЕгодня даже праздник мне с утра сделали.
Наверное дети подаркам под елкой так не радуются как сейчас нормальные люди по всему миру. Теперь на полуострове Крым есть полумост.
А раша уже долгое время хочет переговоров.
Как начала по зубам по всем фронтам получать и отступать/бежать, так и переговоров захотела.
Украина теперь в свою очередь не готова к переговорам.
Теперь представим самый оптимистичный сценарий - ЗСУ очистили от нечисти всю территорию Украины, включая Крым и Луганскую и Донецкую области полностью.
Потом придется остановиться.
Не вижу я сценария при котором ЗСУ дойдут до мацквы и над кремлем поднимут жовто-синій прапор. На жаль.
Что потом?
Придется вечно жить в условиях прилета ракет и раща будет использовать сколь угодно времени для подготовки нового вторжения.
Каковы в таком случае перспективы КРЖН?
Вы готовы постоянно жить под прицелом?
Нужна Вам Макса прелесць?
Даже за 120 куе.
Сейчас на повестке два варианта.
Или 1,5% мирового ВВП установит новый мировой порядок.
Или 50% мирового ВВП избавит мир от 1,5% мирового ВВП.
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Додано: Нед 09 жов, 2022 08:53
zerocool написав:Отож, війна розпочалася у 2014, а зараз закінчується. І вже назавжди, ніхто не передаватиме її своїм дітям.
Фаза 1, і найголовніша - вступ до НАТО
Для КРЖН достатньо фази 1, і вона цілком реальна в найближчі десь років 5.
Frant так і каже, що 4-5 років нерухомість буде падати в ціні, а потім можливий ріст. Для когось це буде вікно можливостей, тому що за цей час, якщо продадуть прелесть, то куплять чи візьмуть в іпотеку квартиру в європейській країні. Але хтось буде п'ять років чекати і думати, як скоро переселенці почнуть в лихоманці бігати за ним і іншими власниками житла, щоб купити чи взяти в оренду. P.S. більше половини моїх знайомих влаштували своїх дітей в садки і школи (Англія, Польща, Німеччина, Франція...). І це люди з середнім і нижче середнього заробітком.
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Додано: Нед 09 жов, 2022 10:06
zerocool написав:
Отож, війна розпочалася у 2014, а зараз закінчується. І вже назавжди, ніхто не передаватиме її своїм дітям.
Фаза 1, і найголовніша - вступ до НАТО, процес уже пішов, тут головне проскочити вікно можливостей, і на щастя це все потроху доходить і до наріду, і до президентів. Далі стаття 5 і всьо.
Фаза 2 - має змінитися одне-два покоління, щоб в Україні абсолютна більшість перейшла на українську мову і вже повністю відірвалася від русссокультури(та хоча би на цьому форумі видно скільки ще динозаврів). Після цього для росіян стаємо вже чимось зовсім чужим, як Польща.
Фаза 3 - проблеми в самій росії, швидше за все вони вже не зможуть зібрати сили та територію рівня 2021 року, хоча це все не дуже цікаво вже, та й не матиме такого значення для нас.Для КРЖН достатньо фази 1
, і вона цілком реальна в найближчі десь років 5.
Тобто для КРЖН неважлива економіка, демографія, доступність кредитування ітд? Тільки статус в НАТО або не в НАТО?
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