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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10317103181031910320

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 133
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
17%
23
4. 901 - 1000
19%
25
5. 1001 - 1200
17%
23
6. 1201 - 1500
9%
12
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 10:06

  zerocool написав:Отож, війна розпочалася у 2014, а зараз закінчується. І вже назавжди, ніхто не передаватиме її своїм дітям.

Фаза 1, і найголовніша - вступ до НАТО, процес уже пішов, тут головне проскочити вікно можливостей, і на щастя це все потроху доходить і до наріду, і до президентів. Далі стаття 5 і всьо.

Фаза 2 - має змінитися одне-два покоління, щоб в Україні абсолютна більшість перейшла на українську мову і вже повністю відірвалася від русссокультури(та хоча би на цьому форумі видно скільки ще динозаврів). Після цього для росіян стаємо вже чимось зовсім чужим, як Польща.

Фаза 3 - проблеми в самій росії, швидше за все вони вже не зможуть зібрати сили та територію рівня 2021 року, хоча це все не дуже цікаво вже, та й не матиме такого значення для нас.

Для КРЖН достатньо фази 1, і вона цілком реальна в найближчі десь років 5.

Тобто для КРЖН неважлива економіка, демографія, доступність кредитування ітд? Тільки статус в НАТО або не в НАТО?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:20

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:

Каковы в таком случае перспективы КРЖН?
Вы готовы постоянно жить под прицелом?
Нужна Вам Макса прелесць?
Даже за 120 куе.

/


Как вариант вступления в НАТО и существования как Финляндия и ФРГ до обьединения.
Базы американцев в Украине.
Только при таком варианте можна быть относительно спокойным за недвигу.
Ну и вступление в Евросоюз что-бы у пересичных были сольдо, а не скатывались в фавеллы окраины с соответствующим контингентом.

Все остальное это неоправданный риск, депопуляция и вымирание. Инвештирование в таком случае теряет смысл. Ловля ножей :shock:

Еще одной войны Украины и россии практически гарантированно не будет, по крайней мере при жизни всех ныне живущих поколений. Ни через 5, ни через 10 и тем более 20 лет. И даже не важно будет Украина в НАТО или нет.
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:46

  rjkz написав:
  reus написав:
  rjkz написав:Я не все успел застать до сноса модерацией.
Я-бы охаректеризовал Вашу попытку купить Макса прелесть как ставку в казино - может сыграет и тогда Вас ждет премия за риск, а может нет и тогда Вы просто останетесь с квартирой, в которую Макс ввалил изрядно денег, за относительно невысокий ценник. В конце концов " апельсины можно не только продавать, но и есть самому".
Не факт, что останется, т. к. пока идет война и риски существенные. Я готов рисковать не на последние деньги. И цена вроде интересная на первый взгляд, но мы не знаем, что нас ждет в будущем. И даже, если сравнивать с благополучной Софией, то и на сейчас цена вполне нормальная, но Макс пока не готов воспользоваться окном возможностей.


Не шла у меня из головы эта Ваша фраза.
Естественно в контексте КРЖН.
А как она закончится?
Вот сейчас ЗСУ очищают землю Украины и заодно планету от нечисти.
СЕгодня даже праздник мне с утра сделали.
Наверное дети подаркам под елкой так не радуются как сейчас нормальные люди по всему миру. Теперь на полуострове Крым есть полумост.
А раша уже долгое время хочет переговоров.
Как начала по зубам по всем фронтам получать и отступать/бежать, так и переговоров захотела.
Украина теперь в свою очередь не готова к переговорам.
Теперь представим самый оптимистичный сценарий - ЗСУ очистили от нечисти всю территорию Украины, включая Крым и Луганскую и Донецкую области полностью.
Потом придется остановиться.
Не вижу я сценария при котором ЗСУ дойдут до мацквы и над кремлем поднимут жовто-синій прапор. На жаль.
Что потом?
Придется вечно жить в условиях прилета ракет и раща будет использовать сколь угодно времени для подготовки нового вторжения.
Каковы в таком случае перспективы КРЖН?
Вы готовы постоянно жить под прицелом?
Нужна Вам Макса прелесць?
Даже за 120 куе.

/

В разі перемоги України (вихід на кордони 1991), і швидкого вступу в НАТО Україна назавжди закриє питання с фашистською російською федерацією. І дійсно прилив інвестицій в сотні млрд $ може позитивно зіграти новими фарбами.. як не парадоксально.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  xio13 написав:прилив інвестицій в сотні млрд $

А що за інвестиції?
Бачу тільки що зараз місцеві лендлорди і олігархи активно інвестують у ЄС та Туреччину... Які глупі іноземці будуть сюди інвестувати мільярди - коли місцеві самі не хочуть тут інвестувати?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 12:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сьогодні у моєму домовому чаті багато запитів на аренду від жителів Запоріжжя. Сумно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 13:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Бачу тільки що зараз місцеві лендлорди і олігархи активно інвестують у ЄС та Туреччину..


"ЄС та Туреччину" = НАТО. Очевидно? что местным лендлордам и олигархам до одного места "высокие гумманистические принципы" ЕС, достаточно физической защищенности, о чем и пищет дописувач xio13 про кейс "швидкого вступу до НАТО". Будет НАТО - будет деловая активность в Украине и рост РН, если нет то будут капиталы утекать в НАТО. Я именно так для себя планирую
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 13:57

В разі перемоги України (вихід на кордони 1991), і швидкого вступу в НАТО Україна назавжди закриє питання с фашистською російською федерацією. І дійсно прилив інвестицій в сотні млрд $ може позитивно зіграти новими фарбами.. як не парадоксально.


кейс1: Украина пала за 2-3 недели, развёрнутая машина роисси вторглась в Прибалтику и прорубила путь к Кёнигбсергу. Есть гарантия, что НАТО немедленно ответило, есть гарантия, что оно не мычало бы как с нами?

кейс2: ок, мы выиграли, вошли в НАТО, но экономику не реорганизовываем, кумовство так и дальше идёт, соответственно, денег на восстановление своей армии не хватает, мы грызёмся, армию не насыщаем. Есть 100% гарантия что теперь за нас точно вступятся через 10-15 лет?

кейс3: рашка, как побитая собака отползла, но там пришёл Навальный - извините, туды-сюды, поспешили, исправимся. Германия и Франция обманываться рады (в обмен на ископаемые) и восстанавливают рашку, дают ей технологии. Рашка через 15-20-30 лет, видя, что мы так и остались страной третьего мира и "зря что-ли наших стоко погибло в 2022 году" - нападает опять.

Итого, прилив сотен миллиардов денег конечно, заиграет новыми красками, но этих денег другие страны нам не подарят, а частные инвесторы сюда спешить не будут пока окончательно не будет решён рашистский вопрос
baraka
 
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